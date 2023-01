【烏克蘭戰爭】烏軍稱擊落500無人機 俄指遇襲與電話有關（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第314日。俄羅斯有城市的民眾聚集,悼念元旦日遭烏軍襲擊身亡的俄軍士兵。俄軍聲稱,部隊在頓涅茨克臨時據點被襲的死亡人數增至89人,指事發原因是有人使用電話。

【本港時間1月4日】

【16:01】烏克蘭空軍發言人Yuriy Ihnat聲稱,自2022年9月11日起烏軍擊落接近500架俄軍無人機。2023年首兩日已有84架俄軍無人機襲擊烏克蘭,但Yuriy Ihnat指烏軍全數擊落。

【11:27】約200名民眾聚集在薩馬拉城(Samara)的中央廣場,向頓涅茨克城市馬克耶夫卡(Makiivka)遇襲身亡的士兵獻花及悼念。據悉,部分喪生士兵正是當地民眾。

【08:13】俄軍指馬克耶夫卡臨時駐紮點的死亡人數增加至89人,國防部稱當日事發地點有大量手提電話的使用紀錄,認為此舉導致烏軍能夠鎖定目標,並造成多名士兵死亡。

【本港時間1月3日】

【10:22】俄羅斯國防部確認周日(1日)在佔領的烏克蘭東部頓涅茨克城市馬克耶夫卡內,一個俄軍臨時駐紮點被烏軍用美製「海馬士」(HIMARS)高機動性多管火箭炮系統攻擊。國防部指烏軍共發射6枚火箭炮,當中2枚被擊落,並罕有地承認襲擊導致63名俄軍死亡。【下一頁】

【00:57】基輔及附近地區周一凌晨至早上時間曾遭俄軍無人機連環襲擊,據悉能源基建受破壞,基輔市內的暖氣及電力供應短缺。

【本港時間1月2日】

【11:22】斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)呼籲,西方國家需要做好長期軍事支援烏克蘭的準備,只有此舉能保障烏克蘭能維持獨立主權國家地位,並迫使俄羅斯願意「坐下來」及商討如何終止戰爭。 【下一頁】

【10:00】基輔州州長庫列巴(Oleksiy Kuleba)聲稱,俄軍當地時間周一凌晨3時(香港時間周一早上9時)發動無人機襲擊,針對重要基建。軍方及後稱已擊落16個空中目標。

【本港時間1月1日】

【12:05】俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)發表新年講話,指對烏克蘭的特別軍事行動,是一場為俄羅斯未來而進行的戰鬥。他批評西方假借和平之名,多年來欺騙莫斯科,並利用烏克蘭企圖削弱及分裂俄羅斯。

【11:45】烏克蘭總統澤連斯基表示,普京正在摧毀俄羅斯,形容普京是躲在軍隊及導彈後面,並非領導俄軍。他指烏克蘭及全球都不會原諒普京,俄軍最終會落敗。

澤連斯基亦於Twitter對烏克蘭人發表新年演說:

Wish for miracles? create them themselves.

Want faith, hope? Both have been in the army for a long time.

Want light? It's in each of us.

Today it's only one wish.

It'll come true not by a miracle, but our work. Fight. Mutual aid. Humanity.

Happy New Year! Year of our victory