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【烏克蘭戰爭】烏軍東南部均有進展 俄警告美增軍援或致直接衝突（不斷更新）

環球社會熱點 16:06 2022/10/05

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第222日。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍在東部及南部兩線取得軍事成果，表明會繼續收復更多被俄羅斯佔領地區。俄羅斯國防部表示，動員令下達以來已徵召超過20萬人入伍。美國即將宣布，向烏克蘭提供新一輪援助。

【本港時間10月5日】

【16：04】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）警告，美國計劃增加軍援烏克蘭，恐怕增加俄羅斯與西方國家直接發生軍事衝突的風險。

【14：44】日本內閣官房長松野博一表示，相隔7個月後再次重開駐基輔大使館。

【10：38】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏軍反擊進展迅速且取得明顯成果，已從4個聲稱加入俄羅斯的地區中重奪多個村落。【下一頁】

【08：55】美國總統拜登（Joe Biden）致電澤連斯基，表示美國向烏克蘭提供新一輪6.25億美元（約49.1億港元）軍事援助。

【00：01】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，局部動員令生效後，已有逾20萬名新兵被徵召。

【本港時間10月4日】

【17：43】澤連斯基正式頒佈法令，正式確定不會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行任何談判。

【10：41】馬斯克（Elon Musk）在Twitter上提出俄烏戰爭停止建議，其一是在聯合國監察下讓烏克蘭被分裂的地區公投，只要烏克蘭支持更多，俄羅斯便離開。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦在個人Twitter發起投票，讓網民選擇支持馬斯克提出的哪一個方案﹑「有利烏克蘭或俄羅斯」。【下一頁】

【08：44】俄羅斯軍方承認，烏軍已突破南部基爾松地區（Kherson）防線，並在當地東部亦取得進展。澤連斯基聲稱，烏軍在多個地區收復不少城鎮，包括在基爾松北部的兩個小村落。

【01：27】瑞典海軍表示，海岸防衛隊將派員前往北溪管道事發海域，封鎖鄰近地區展開刑事調查，並把有關海域視為案發現場。

【本港時間10月3日】

【22：20】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他贊成對核武器問題採取「平衡的態度」，而車臣共和國行政長官卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）有權發表他的意見，但俄羅斯的軍事做法不應受情緒驅使。卡德羅夫日前呼籲，莫斯科考慮使用低當量核武的言論。

【22：10】俄羅斯國家杜馬正式通過，批准頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱4個烏克蘭地區加入俄羅斯聯邦。

【10：50】美國中情局（CIA）前局長兼四星上將彼德利奧斯（David Petraeus）受訪時表示，如果俄羅斯使用核武，美國與盟友將作出回應，嘗試摧毀包括黑海艦隊在內所有俄羅斯軍隊。

【05：05】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，烏軍取下赫爾松地區（Kherson）小城鎮Arkhanhelske及Myrolyubivka，並表明烏軍進展不會停在日前的東部重鎮利曼（Lyman）。

【00：42】諾瓦克（Alexander Novak）表示，北溪（Nord Stream）管道過往從未出現類似破壞，理論上可以修復損毀部分，但需要時間與足夠資金。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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