【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第56日，仍留守在烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）Azovstal鋼鐵廠的烏軍堅拒投降，俄軍再次要求烏軍在本港時間周三（20日）晚上7點前棄械投降。英美、加拿大及法國等國承諾加強對烏克蘭援助，而美國預計會於未來幾日公布對烏克蘭的新一輪軍事援助計劃。

【本港時間4月20日】

【09:07】俄軍再次要求馬里烏波爾Azovstal鋼鐵廠的烏軍在當地周三（20日）下午2點（本港時間晚上7點）前棄械投降。

【07:59】加拿大表示將會對14名俄羅斯人實施制裁，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的兩名女兒。

【05:38】路透社引述多名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）將宣布對烏克蘭的新軍事援助計劃，接近上周宣布的8億美元（約62.4億港元）規模。

【04:10】俄軍稱周三會暫時停火，讓馬里烏波爾的烏軍有棄械投降的空間。

【02:30】烏克蘭城市哈爾科夫（Kharkiv）官員指俄軍無間斷轟炸該市，造成新一輪傷亡。

【本港時間4月19日】

【22:30】烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）Azovstal鋼鐵廠冒出大量濃煙。俄軍要求鋼鐵廠內的烏軍在莫斯科時間中午（本港下午5點）前投降，但烏軍未有遵從。烏克蘭總統顧問聲稱，俄羅斯一直在用地堡炸彈襲擊阿佐夫斯塔爾鋼鐵廠，這是烏克蘭在馬里烏波爾市的主要據點。

【19:20】俄軍周一晚上佔領戰爭前有2萬人口的東部城鎮克列緬納亞（Kreminna）。盧甘斯克州長承認，守軍經過3天激戰後已經撤退，而官方數據指有大約200名平民喪生，但他認為確實死傷數字難以統計。

【17:50】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）證實，俄軍於烏克蘭的特別軍事行動進入新一階段，他預計這一階段行動將有顯著進展。

【16:50】俄羅斯發出最後通牒，敦促仍留在馬里烏波爾Azovstal鋼鐵廠的烏兵在莫斯科時間中午（本港下午5點）前投降。

【14:43】法國財長勒梅爾（Bruno le Maire）表示，希望數周內成功遊說歐盟成員國，落實停止入口俄羅斯石油，並指總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦希望執行有關措施。

【13:14】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，馬里烏波爾的烏軍持續抵抗俄軍直至最後一刻，堅持當地仍未落入俄國手中。

【08:50】美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）重申，總統拜登（Joe Biden）暫時未有計劃訪問烏克蘭，但周二會與其他盟友舉行視像會議，商討如何幫助烏克蘭對抗俄羅斯。【下一頁】

【07:53】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍已展開對頓巴斯地區（Donbas）地區的攻勢，強調不論敵軍數量，烏克蘭仍然會守衛領土，並稱早已準備應對俄軍攻擊。【下一頁】

【00:18】莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，由於大批外國企業離開俄羅斯，當地20萬人恐成失業大軍。當局已準備撥款33.6億盧布（約3.25億港元），協助有關人士。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明