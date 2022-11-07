  • 22°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】烏警告更多能源基建成目標 基輔或面臨惡劣情況（不斷更新）

環球社會熱點 11:16 2022/11/07

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第257日。烏克蘭總統澤連斯基警告，更多烏克蘭的能源基建恐怕會遭俄軍攻擊。基輔市長傑素高呼籲民眾做好準備，迎接最惡劣情況來臨。

【本港時間11月7日】

【08:46】傑素高（Vitali Klitschko）警告民眾基輔最惡劣時或失去電力及食水供應，呼籲他們做好離開基輔的準備。

【05:58】澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）表示，俄軍正集中火力及資源攻擊烏克蘭基建，首要對象是能源基建。澤連斯基指逾450萬人恐面對停電情況。

【本港時間11月6日】

【15:40】伊朗國家通訊社（IRNA）引述外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian），承認在俄烏戰爭爆發前數個月，曾向俄羅斯付運少量無人機，屬伊朗首次承認有提供無人機予俄軍。但他否認向俄羅斯提供導彈，更指西方國家說法大驚小怪。【下一頁】

【10:14】華盛頓郵報上周六（5日）引述文件，指美方官員私下曾向烏克蘭高層表示，希望烏方鹿發對和談保持開放態度的訊號，收回澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）公開拒絕與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判的言論。

報道更指出，美方不打算讓烏克蘭與俄羅斯真正談判，而且希望確保烏方能夠繼續獲得支持。官員甚至聲稱，部分盟友對烏克蘭事宜感疲倦為真有其事。

【本港時間11月5日】

【16:36】俄羅斯總統普京普京決定擴大兵源，修改法律容許曾犯重罪的釋囚入伍。【下一頁】

【14:36】有美國智庫指監測到北韓火車駛進俄羅斯境内，懷疑向俄秘密運送武器，用於烏克蘭戰爭。【下一頁】

【11:18】俄羅斯總統普京出席俄羅斯民族統一日紀念活動，公開支持撤離赫爾松地區的平民，並強調平民不應為此受苦。【下一頁】

【07:59】赫爾松親俄政府曾短暫宣布在該市實施24小時宵禁，官員強調是要保障居民抵擋潛在烏克蘭攻勢，但其後撤回宵禁。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

Twitter延遲啟動藍剔月費計劃 至美國中期選舉完結

下一篇文章

【美國中期選舉】共和黨民調優勢微 兩黨繼續拉票（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款