【烏克蘭戰爭】烏認撤出利西昌斯克 澳洲增5.35億援助（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第131日。烏克蘭軍方承認，已從盧甘斯克地區最後據點利西昌斯克撤出，俄軍已完全控制。烏克蘭總統澤連斯基誓言，會從俄羅斯手中奪回利西昌斯克。澳洲總理阿爾巴內塞日前訪問烏克蘭，並承諾增加1億澳元援助，當中包括武器裝備。

【本港時間7月4日】

【10:21】澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）突訪烏克蘭，與總統澤連斯基會面，並訪問基輔附近多個被指遭俄軍屠殺的城鎮。阿爾巴內塞同時宣布，向烏克蘭增加1億澳元（約5.35億港元）援助，包括武器裝備。

【05:42】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，會在西方武器裝備幫助下，重新奪回利西昌斯克。

【01:20】烏克蘭軍方確認，為保存更多武裝力量，軍隊已撤出盧甘斯克（Luhansk）的最後據點利西昌斯克（Lysychansk）。

【本港時間7月3日】

【14:54】烏克蘭總統高級顧問Oleksiy Arestovych指，俄軍已越過Siverskiy Donets河，正由北部接近盧甘斯克州關鍵城市利西昌斯克（Lysychansk），不排除當地未來一兩日會失守。

【12:20】俄羅斯鄰近烏克蘭邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）傳出多下爆炸，最少有3人死亡。11座住宅大樓和39座私人住宅受損，其中5座更遭到嚴重摧毀。

【01:00】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）聲稱，烏克蘭3日前曾試圖襲擊白俄領土上的軍事設施，但所有導彈均被攔截。他指白俄無意與烏克蘭開戰，但如果領土遭入侵就會戰鬥。【下一頁】

【本港時間7月2日】

【16:30】美國國防部證實，早前提供予烏克蘭的最新一輪軍事裝備中，包括兩套俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統，4套迫擊砲定位雷達，以及15萬發155毫米砲彈。

【14:05】烏克蘭指開戰至今，已有3.5萬俄軍陣亡，單是過去24小時就有150人。

【13:30】南部重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）周六凌晨響起空襲警報，市長Oleksandr Senkevich指市內發生猛烈爆炸，呼籲民眾盡快躲避。

【11:30】烏克蘭南部敖德薩（Odessa）的住宅大廈及康樂中心遭俄軍空襲，增至21死38傷，包括多名兒童。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對俄軍使用導彈攻擊平民設施感到憤怒，指俄軍發射的Kh-22型導彈，是設計來摧毀航空母艦及其他大型戰艦廈。

克里姆林宮發言人否認空襲針對住宅區，指俄軍只是攻擊烏方的彈藥庫、武器維修廠及訓練基地。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明