【烏克蘭戰爭】烏突搜親俄修道院 G7料公布俄油價格上限（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第273日。烏克蘭政府日前突擊搜查首都基輔一間歷史悠久的修道院，防止任何當地傳播美化俄羅斯入侵烏克蘭的資訊。美國官員透露，七國集團（G7）即將公布俄羅斯石油價格上限。

【本港時間11月22日】

【11:08】美國財政部官員透露，G7即將公布俄油價格上限，而且不會據先前傳言般按月調整，而是每年調整數次。

【03:44】烏克蘭國家安全部門聯同警方，突擊搜查基輔南邊﹑有過千年歷史的基輔洞窟修道院（Kyiv Monastery of the Caves）。國安部門指行動為阻止俄國特工在烏克蘭散播不實訊息。修道院隸屬於由俄羅斯支持的烏克蘭東正教派系，亦是當地的聯合國教科文組織文化遺產之一。

【本港時間11月22日】

【10:41】世衛（WHO）歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，過半烏克蘭能源基建受損或被破壞，1,000萬當地民眾缺電，加上烏克蘭氣溫預計將低至攝氏零下20度，警告烏克蘭數百萬人今年冬季面臨生存危機。【下一頁】

【07:35】烏克蘭政府呼籲基輔及其他地區暫時減少用電量，讓政府能夠維修受損電網。政府亦呼籲近日收復的赫爾松（Kherson）地區的長者及脆弱群眾，可以暫時自願撤離至其他環境較不惡劣的地區，政府亦會提供援助。

【本港時間11月21日】

【10:38】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏東地區主要戰爭集中在頓涅茨克（Donetsk），由於天氣惡劣烏軍降低進攻密度。但他稱俄軍炮火仍然猛烈，當日向烏東炮擊接近400次。【下一頁】

【04:34】德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）表示，已協助波蘭增強防空能力，提供颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）及愛國者導彈防空系統。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明