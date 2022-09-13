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【烏克蘭戰爭】烏稱收復逾6000平方公里 普京堅稱西方制裁不會成功 （不斷更新）

環球社會熱點 11:30 2022/09/13

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第202日。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍自月初起已收復超過6,000平方公里的領土。俄羅斯總統普京未有回應戰事失利，堅稱俄羅斯會捱過制裁。

【本港時間9月13日】

【11：24】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）聲稱，自9月初起烏軍已從俄國手中收復逾6,000平方公里領土，豪言烏軍將繼續前進，收復更多領土。【下一頁】

【02：45】普京（Vladimir Putin）周一（12日）主持經濟會議時表示，否認西方國家祭出的經濟制裁不會猶如閃電戰，猛烈地擊潰俄羅斯。但他未有回應戰事失利。

【本港時間9月12日】

【12：39】澤連斯基批評，俄軍報復性襲擊多個民用基建，意圖讓當地失去電力及暖氣供應。總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）批評俄軍行動是懦夫行為。俄方暫時未有提及戰事失利消息，亦否認蓄意襲擊民用基建。 【下一頁】

【01：45】普京（Vladimir Putin）與馬克龍（Emmanuel Macron）周日（11日）通電話，討論扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠安全問題。

克里姆林宮聲明指摘烏軍襲擊核電廠，恐怕造成災難性後果，促請與國際原子能機構達成非政治化交流。法國總統府則指控駐守核電廠的俄軍危及安全，要求俄軍撤離。

【本港時間9月10日】

【14：05】烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍在哈爾科夫收復逾30個城鎮。哈爾科夫的親俄政府領袖承認，有部分城鎮失守，正疏散居民。

【本港時間9月8日】

【18：46】美國國防卿布林肯（Antony Blinken）突然到訪烏克蘭首都基輔，為俄烏開戰逾半年來第二度訪問當地。

【18：03】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，向烏克蘭增加6.75億美元軍事援助（約53億港元）。奧斯汀指美國及盟友在俄烏戰場上見到援助收效，稱最新軍援包括反坦克系統及榴彈炮等武器裝備。

【11：42】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）最新演說中提出，明年財政預算屬「戰時預算」，投入數十億美元在國防及國家安全層面。澤連斯基亦確保全面支付退休金等福利，強調其他開支不會有重大削減。

【05：41】烏軍南部指揮司令宣布，成功奪取數個哈爾科夫（Kharkiv）附近地區據點。烏東地區俄羅斯控制的「頓涅茨克人民共和國」官員亦承認，哈爾科夫一個小鎮被烏軍包圍，並威脅附近另一軍事要點伊久姆（Izium）。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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