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【烏克蘭戰爭】烏稱擊落13俄無人機 美料援烏愛國者導彈（不斷更新）

環球社會熱點 15:55 2022/12/14

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第294日。美國官員透露，對俄羅斯石油實施價格至今仍運作正常感到高興。美國政府據悉即將向烏克蘭提供愛國者導彈防空系統，相信能有助抵擋俄軍空襲及導彈。

【本港時間12月14日】

【15:54】基輔市政府聲稱，周三擊落13架俄軍無人機。

【13:11】烏克蘭首都基輔再次傳出爆炸聲，市長傑素高（Vitali Klitschko）指市中心Shevchenkivskyi地區周三（14日）發生爆炸，救援部門已出動。

【11:13】多名美方官員透露，拜登（Joe Biden）政府正邁入向烏克蘭提供愛國者導彈（Patriot missile）防空系統最後階段，相信最快可在本周內公布消息。【下一頁】

【06:56】美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）透露，七國集團（G7）對俄羅斯石油實施價格上限後收獲理想中的效果，為此感到高興。

【本港時間12月13日】

【11:13】克里姆林宮宣布，今年將不會有由普京（Vladimir Putin）主持的年度會議。同時，政府今年亦不會舉辦往年的新年活動。發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）指出，普京將如常發表講話。【下一頁】

【02:39】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）呼籲西方盟友，為烏克蘭提高防空能力，援助愛國者導彈（Patriot missile）等軍事裝備，抵抗俄軍針對烏克蘭電網的攻擊，避免產生新一輪難民潮。

【本港時間12月12日】

【18:13】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄軍仍把控制早前宣稱獨立的4個烏克蘭地區視為目標，但相信難再擴大在頓涅茨克（Donetsk）的控制。

【17:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（11日）與美國總統拜登（Joe Biden）﹑法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，聲稱將有重大宣布。【下一頁】

【10:59】盧甘斯克（Luhansk）州長Serhiy Gaidai服訪時表示，烏軍上周六（10日）炮轟當地一間酒店，成功命中俄軍僱傭兵﹑準軍事組織「瓦格納」（Wagner）的指揮中心，並擊斃多人。

【00:58】俄羅斯媒體引述克里姆林宮報稱，普京與埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，二人討論能源計畫。據悉，二人交流在土耳其建立區域天然氣中心。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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