【烏克蘭戰爭】烏稱成功防禦俄軍反擊 俄女歌星公開反戰（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第208日。烏克蘭軍方聲稱，成功抵抗俄羅斯軍隊在東部及南部的攻擊，並指己方再次取得進展。俄羅斯著名流行女歌手Alla Pugacheva公開表明，反對俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

【本港時間9月19日】

【14：05】烏軍聲稱，在哈爾科夫（Kharkiv）﹑頓涅茨克（Donetsk）及基爾松地區（Kherson）成功抗擊俄軍，並指烏軍在哈爾科夫的Oskil河東岸取得進展。

【02：34】Alla Pugacheva公開批評俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，指俄軍陣亡為的只是幻想中的目標。73歲的Alla Pugacheva亦向俄國司法部門喊話，要求被列為外國代理人。

Alla Pugacheva的丈夫Maxim Galkin上周與一眾記者﹑人權份子及反對派人士，被政府列為外國代理人。

【本港時間9月18日】

【14：55】烏克蘭軍早前於烏東戰略城市伊久姆一個亂葬崗發現400多具屍體，當局透露大部分死者身份為婦孺等平民，而部分屍體上可看到死者曾遭受酷刑的跡象。【下一頁】

【08：08】國際原子能機構（IAEA）指，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已重新連接電網，6個反應堆已經停止運作，但仍依賴電力供應來進行冷卻。



【本港時間9月17日】

【17：50】印度總理莫迪周五（16日）出席烏茲別克舉行的「上海合作組織」 （SCO） 峰會，呼籲普京停戰。但普京於會後重申，俄羅斯絕不改變在烏克蘭進行的特別軍事行動。

【14：20】美國總統拜登接受美媒訪問時，警告普京不要使用化學武器或戰術核武，強調行動將改變二戰結束後的戰爭形態。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明