  • 32°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】烏稱成功防禦俄軍反擊 俄女歌星公開反戰（不斷更新）

環球社會熱點 14:14 2022/09/19

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第208日。烏克蘭軍方聲稱，成功抵抗俄羅斯軍隊在東部及南部的攻擊，並指己方再次取得進展。俄羅斯著名流行女歌手Alla Pugacheva公開表明，反對俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

【本港時間9月19日】

【14：05】烏軍聲稱，在哈爾科夫（Kharkiv）﹑頓涅茨克（Donetsk）及基爾松地區（Kherson）成功抗擊俄軍，並指烏軍在哈爾科夫的Oskil河東岸取得進展。

【02：34】Alla Pugacheva公開批評俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，指俄軍陣亡為的只是幻想中的目標。73歲的Alla Pugacheva亦向俄國司法部門喊話，要求被列為外國代理人。

Alla Pugacheva的丈夫Maxim Galkin上周與一眾記者﹑人權份子及反對派人士，被政府列為外國代理人。

【本港時間9月18日】

【14：55】烏克蘭軍早前於烏東戰略城市伊久姆一個亂葬崗發現400多具屍體，當局透露大部分死者身份為婦孺等平民，而部分屍體上可看到死者曾遭受酷刑的跡象。【下一頁】

【08：08】國際原子能機構（IAEA）指，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已重新連接電網，6個反應堆已經停止運作，但仍依賴電力供應來進行冷卻。

【本港時間9月17日】

【17：50】印度總理莫迪周五（16日）出席烏茲別克舉行的「上海合作組織」 （SCO） 峰會，呼籲普京停戰。但普京於會後重申，俄羅斯絕不改變在烏克蘭進行的特別軍事行動。

【14：20】美國總統拜登接受美媒訪問時，警告普京不要使用化學武器或戰術核武，強調行動將改變二戰結束後的戰爭形態。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

下一篇文章

查理斯擬改《攝政法案》 安德魯哈里或無法任國務顧問
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間14:00）
【英女王逝世】公眾瞻仰靈柩已截龍 查理斯三世感動民眾悼亡母（不斷更新）
【英女王逝世】公眾瞻仰靈柩已截龍 查理斯三世感動民眾悼亡母（不斷更新）
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款