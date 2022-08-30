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【烏克蘭戰爭】烏稱反擊赫爾松成功 俄指防線無被突破 （不斷更新）

環球社會熱點 12:00 2022/08/30

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第188日。烏軍聲稱在南部展開反擊，並成功在被佔領的赫爾松地區突破俄軍防線。俄國防部承認遭受烏軍反擊，但堅稱防線未被突破。國際原子能機構代表團已抵達烏克蘭首都基輔，將在未來數日訪問核電廠。

【本港時間8月30日】

【11:36】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）在社交網站發文，稱已抵達基輔，將於周三至周六（8月31日至9月3日）訪問扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）。

【07:21】烏克蘭政府官員總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）顧問Oleksiy Arestovych表示，烏軍在南部被佔領地區基爾松（Kherson）突破多道俄軍防線，並有轟炸俄軍補給用輪船。

【05:35】俄羅斯國防部承認烏軍嘗試在尼古拉耶夫（Mykolaiv）及基爾松附近地區發動反擊，但否認防線被突破，並指烏軍遭遇重大損失。

【本港時間8月29日】

【17:00】IAEA總幹事格羅西在社交網站Twitter發布照片，稱代表團啟程前往扎波羅熱核電廠，確保歐洲及烏克蘭最大核設施的安全。

【10:45】歐盟成員國外長會在周二（30日）於捷克會晤，預料同意從下周開始，暫停與俄羅斯的簽證協議。

但歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）反對全面禁止俄旅客入境，表明不認為禁絕俄旅客有助改善狀況，亦不覺得提議會獲全體成員國一致支持。【下一頁】

【00:03】美國國務院發聲明批評俄羅斯，拒絕承認扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的輻射洩漏風險，單獨在聯合國審議第十次核不擴散條約（NPT）會議上阻止通過。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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