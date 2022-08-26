【烏克蘭戰爭】烏稱全球避過核災 普京簽令增兵（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第184日。烏克蘭指控俄軍再次攻擊扎波羅熱核電廠，導致核電廠一度與電網斷開聯繫，總統澤連斯基指全球「驚險地避過核災」。烏克蘭官員表示，國際原子能機構（IAEA）代表團或可在數日內前往核電廠視察。俄羅斯總統普京簽署法令，讓俄軍增兵逾13萬人。

【本港時間8月26日】

【10:48】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控俄軍轟炸鄰近燃煤發電廠，引發火災截斷核電廠反應堆的電力供應，幸工作人員及時介入維持運作，讓烏克蘭及所有歐洲人驚險地避開一次核事故。【下一頁】

【01:47】烏克能源部長German Galushchenko表示，IAEA代表團訪問扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的行程已定，各方正在商討細節，相信最快會在未來數日啟程。

【00:05】普京（Vladimir Putin）簽署法令，同意俄軍增兵至約204萬人，法令於明年1月1日生效。

【本港時間8月25日】

【22:35】恰普利涅火車站被俄軍襲擊，死亡人數增至25人。

【21:05】俄羅斯國防部指，俄軍使用伊斯坎德爾導彈（Iskander missile）直接命中恰普利涅火車站內的一列軍用火車，造成逾200名烏克蘭武裝部隊預備役士兵死亡，並摧毀10組軍事裝備。

【10:55】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，頓涅茨克（Donetsk）以西約145公里的小鎮恰普利涅（Chaplyne）被俄軍襲擊，釀成最少22人死亡及50人受傷。

【04:41】拜登（Joe Biden）在烏克蘭獨立日時宣布，向烏克蘭提供30億美元（約233.4億港元）軍事援助，表示美國將持續支持烏克蘭。

【02:27】烏克蘭核能公司負責人Petro Kotin接受英國衛報訪問時表示，俄國工程師已設立藍圖，準備在最惡劣情況下切斷核電廠的烏克蘭電力供應。Kotin憂慮，俄軍持續瞄準電纜攻擊可能會造成核災難。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明