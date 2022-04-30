【烏克蘭戰爭】烏稱俄或令和談破裂 俄反指北約為阻力（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第66日，烏克蘭警告俄羅斯在烏克蘭東部地區的軍事行動，或令俄烏兩國的停火談判有破裂風險。但俄羅斯外長拉夫羅夫指控北約各國，試圖阻止俄烏促成和談。

【本港時間4月30日】

【11:14】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控北約國家將烏克蘭當作遏制俄羅斯的工具之一，並盡一切努力阻止俄與烏克蘭談判達成停火協議。

【06:50】烏克蘭警告與莫斯科的和談有破裂的危險，指出俄羅斯正在打擊烏克蘭東部地區， 稱對俄羅斯的憤怒使談判難以持續。

【本港時間4月29日】

【19:20】俄羅斯央行宣布減息3厘，基準利率降至14厘。該行大幅調低今年國內生產總值（GDP）預測到收縮8%至10%，並大幅調升今年通脹預測到18%至23%，遠高於2月時預測的5%至6%。

【18:03】自由歐洲電台（Radio Liberty）聲稱，旗下員工Vera Gyrych周四（28日）被俄羅斯導彈轟炸中喪生。電台聲明表示，導彈擊中Gyrych位於基輔的住宅大樓。暫時未知Gyrych是否基輔市長傑素高聲稱發現的屍體。

【16:07】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，搜救人員周五（29日）發現一具屍體，聲稱是在被俄羅斯導彈轟炸下的瓦礫中發現。

【14:52】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）發文表示，烏克蘭為全球和平放棄核武，尋求加入北約卻一直被拒，安全真空導致俄國侵略，希望有國家願意提供安全保障。

【13:19】英國國防部發表俄烏戰爭最新報告，指俄軍承受沉重代價換取在頓巴斯地區的有限進展，以滿足俄羅斯的主要戰略目標。

【05:30】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）訪問烏克蘭首都基輔期間，俄羅斯再次用導彈轟炸當地，導致最少10人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，此舉可見俄方對聯合國的不屑態度。【下一頁】

【04:42】美國眾議院以大比數通過議案，支持簡單化向烏克蘭出口武器裝備的要求。

【00:00】美國總統拜登促請國會增加330億美元（約2589.67億港元）撥款，以軍事及經濟援助烏克蘭。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明