【烏克蘭戰爭】烏稱亂葬崗埋逾440屍 美增近47億軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第205日。烏克蘭官員指在東部伊久姆發現一個疑似亂葬崗，埋葬的屍體估計超過440具。美國總統拜登預計再向烏克蘭增加6億美元軍事援助。美國財政部同日亦宣布，增加制裁的俄羅斯人及實體名單。

【本港時間9月16日】

【11：48】哈爾科夫（Kharkiv）地區警方首席調查員博爾萬尼夫（Serhiy Bolvinov）表示，伊久姆（Izium）發現一個亂葬崗，埋有逾400具屍體。博爾萬尼夫指屍體有待檢驗真正死因，但部分相信死於轟炸或炮火襲擊。【下一頁】

【09：29】美國白宮去函通知國務院，拜登（Joe Biden）運用總統資金動用權力（Presidential Drawdown Authority），批准向烏克蘭提供6億美元（約46.8億港元）軍事援助。

【06：57】美國財政部同日亦宣布，22名俄羅斯人及2間實體因在戰爭前已支持俄羅斯入侵烏克蘭而被納入制裁名單。

【本港時間9月15日】

【07：38】澤連斯基於 基輔發生一宗輕微車禍，一輛汽車與其乘坐的專車相撞。烏克蘭政府發表 聲明，指澤連斯基接受了醫生檢查，沒有嚴重受傷。

【00：25】烏軍上周反攻奪回哈爾科夫（Kharkiv）最大城市伊久姆（Izium）等陣地，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪伊久姆視察，特別提到2014年遭俄軍吞併的克里米亞。他承諾烏軍終有一日會重返克里米亞，因為那裏有烏克蘭的領土和人民。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明