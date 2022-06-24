【烏克蘭戰爭】烏確認北頓涅茨克守軍撤走 美再增軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第121日。為期兩日的歐盟峰會正式展開，同時宣布烏克蘭及摩爾多瓦獲得候選成員國資格。烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐盟的決定，揚言今次是一場勝利。美國政府宣布，向烏克蘭增加額外4.5億美元援助，提供包括先進火箭系統在內等武器裝備。

【本港時間6月24日】

【17:52】比利時首相德克羅（Alexander de Croo）表示，歐盟成員國需要集體購買能源，避免冬天陷入危機。德克羅指成員國需組建能源集團，使用價格限制及更好地合作，建議歐盟委員會帶頭行動。

【14:12】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai確認，當地烏軍撤離北頓涅茨克。

【10:15】美國五角大樓宣布，向烏克蘭增加4.5億美元（約35億港元）援助，提供如簡稱海馬士（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統﹑18艘巡邏船及數千發彈藥。

【07:25】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）歡迎歐盟決定，表示烏克蘭的未來就在歐盟，稱今次是一場勝利。【下一頁】

【03:00】歐盟領袖峰會在周四（23日）批准，讓烏克蘭及摩爾多瓦獲得候選成員國資格。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，今日是歐洲美好的一天。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則指，決定向俄羅斯傳達強烈訊息。

【本港時間6月23日】

【18:24】英國政府公布新一輪對俄羅斯的貿易制裁，禁止向俄羅斯出口協助莫斯科政府限制當地社會﹑化學及生物武器有關﹑航海相關﹑石油提煉及重要工的科技及貨物。

【18:21】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，烏克蘭糧食出口問題需要緊急在7月內解決，避免出現毀滅性的後果。

【10:16】美國高層官員表示，G7領袖峰會將宣布增加針對俄羅斯的措施，為進一步向俄國施壓，令莫斯科政府停止對烏克蘭的戰爭。

【05:41】英國首相約翰遜（Boris Johnson）引述情報指出，估計俄軍對烏克蘭的攻勢會在未來數月減弱，因為俄軍資源嚴重短缺。

【00:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）相信，歐盟今日開始的峰會中，烏克蘭將獲全體27成員國支持，成為候選成員國。【下一頁】

【本港時間6月22日】

【18:53】法國歐洲部長博納（Clement Beaune）受訪時重申，烏克蘭申請加入歐盟不會獲得優待，表明俄烏戰爭需先完結，烏克蘭後需重建及符合民主與經濟要求，過程需要花費一定時間。

【18:22】英國內政部發言人回應俄OSCE代表團申請簽證被拒事件，指現時並無對俄羅斯民眾申請英國長期簽證設限，強調政府現時優先處理烏克蘭民眾申請，而學生﹑工作及家庭簽證等處理需要更長時間。

【16:07】俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會副會長Vladimir Dzhabarov表示，參與下一輪歐洲安全與合作組織（OSCE）會議的俄羅斯代表團成員申請英國簽證被拒絕。

【10:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二晚（21日）發表演說，承認烏東情勢相當困難，陷入膠著狀態，俄軍在當地戰事佔有優勢。【下一頁】

【01:09】烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區領袖蓋達伊（Serhiy Gaidai）確認，當地數個位於北頓涅茨克及利西昌斯克（Lysychansk）據點被俄軍佔領。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明