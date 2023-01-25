【烏克蘭戰爭】烏獲德國供應14部坦克 末日時鐘調快10秒（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第336日。烏克蘭一直要求西方國家提供用作收復領土的主戰坦克，德國周三（25日）正式同意發出德國製的「豹2」坦克（Leopard 2）出口許可，加上有指美國日內公布向烏克蘭供應「M1艾布蘭」坦克（M1 Abrams），料未來數月烏克蘭將獲得40多輛主戰坦克。

【本港時間1月25日】

【18:05】德國政府發言人表示，批准向烏克蘭出口德國製的「豹2」主戰坦克，包括14輛由德國提供的「豹2 A6」，同時盟友向烏克蘭提供自身擁有的「豹2」亦不受限制。烏克蘭士兵將於德國接受操作相關坦克的訓練。波蘭、西班牙及挪威早前均表示，將會向烏克蘭提供「豹2」主戰坦克。

【11:05】美國準備向烏克蘭派遣「M1艾布蘭」主戰坦克，並承諾未來數月向烏克蘭交付30輛。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦表示，將向烏克蘭提供最少14輛德製的「豹2」主戰坦克。【下一頁】

【09:45】因應俄烏戰爭，「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）將末日時鐘調快10秒，至距離午夜90秒位置，是史上最接近午夜的時刻。

【本港時間1月24日】

【15:33】烏克蘭有最少15名高官離職，包括總統辦公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoshenko），其中6人被傳媒及烏克蘭反貪腐機構指控腐敗。

【本港時間1月23日】

【11:12】德國外長貝爾伯克表示，如果波蘭決定將境內的德國製主戰坦克運往烏克蘭，德國不會阻撓，但德國至今未接到波蘭的正式要求。波蘭計劃向烏克蘭提供14輛德國製的「豹2」坦克。

【本港時間1月22日】

【16:12】德國《明鏡周刊》報道，德國打算向烏克蘭援助19架舊款的「豹2A5」坦克，但僅供訓練用途。

【10:49】烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，盟友在援助「豹2」坦克問題上猶豫不決將使更多烏克蘭人死亡，促請西方國家盡快做出決定。

【07:00】德國報章周日刊登的國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）訪問中，他稱將盡快訪問烏克蘭。消息人士透露，皮斯托留斯將強調德國會援助「豹2」坦克，前提是美國同意援助坦克。

【本港時間1月21日】

【15:35】北約（NATO）軍事委員會主席Rob Bauer表示，德國等國家需自行決定是否向烏克蘭提供主戰坦克。

【11:35】俄羅斯軍隊指，俄軍將扎波羅熱（Zaporizhzhia）戰線推進了7公里，並指烏軍嚴重缺乏炮彈。

【11:05】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，無必要誇大北約向烏克蘭提供重型武器的意義，指行動不會帶來任何改變，只會為烏克蘭帶來更多問題。

【09:05】一眾西方國家在德國Ramstein軍事基地舉行會議，承諾向烏克蘭提供更多武器，但仍未就提供主戰坦克達成協議。美國官員會議後發表講話指，料烏克蘭軍隊很難在今年內，將俄軍驅逐出境。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀