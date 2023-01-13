【烏克蘭戰爭】烏東重鎮500平民被困 約翰遜料訪烏（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第323日。烏克蘭指軍隊成功在東部城鎮蘇勒答爾抵禦親俄武裝部隊的攻擊，總統澤連斯基感謝兩支部隊堅守防線。英國前首相約翰遜據傳可能訪問烏克蘭，並與澤連斯基會面。

【本港時間1月13日】

【12:02】蘇勒答爾（Soledar）近日成為俄烏兩軍最新戰線，烏軍稱成功阻擋俄僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner）的攻擊。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指當地兩支部隊守住防線，並對敵人造成重大損傷，惟他未提供更多詳情。澤連斯基強調，會為蘇勒答爾及巴赫穆特（Bakhmut）烏軍提供一切支援，協助保住兩地。

【05:25】約翰遜（Boris Johnson）被指可能訪問烏克蘭，並與澤連斯基會面。保守黨人士憂慮，約翰遜此行可能打擊現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）的威信。

【本港時間1月12日】

【02:44】俄羅斯總統普京任命Valery Gerasimov接替Sergei Surovikin，成為對烏克蘭戰事的指揮官。俄羅斯國防部指，新任命構成在烏克蘭戰鬥的俄軍領導狀態提升。

【00:43】俄羅斯總統普京與官員召開會議期間，表示俄軍去年9月吞併的4個烏克蘭地區形勢艱難，强調俄羅斯擁有改善四個地區生活所需的一切資源。

【本港時間1月11日】

【15:00】澤連斯基視像出席金球獎頒獎典禮，發言期間表示，隨著俄舞戰爭的趨勢變化，不會發生第三次世界大戰。

【10:02】俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）指出，美國訓練烏軍使用愛國者導彈防空系統是美國實際參與俄烏軍事衝突的證明。

【07:56】瓦格納（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）日前聲稱，已成功重新控制頓涅茨克（Donetsk）城市蘇勒答爾（Soledar）。澤連斯基感謝蘇勒答爾烏國守軍付出，但未更新戰況。

【本港時間1月10日】

【11:09】澤連斯基周一（9日）的講話中指出，烏軍即使損失慘重，但仍成功守住東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut ）及蘇勒答爾 （Soledar），為烏克蘭爭取更多時間及實力增長。

【05:44】朔爾茨（Olaf Scholz）強調西方盟友在軍事援助上保持一致步伐，德國不會獨自行動。烏軍要求德國援助德軍王牌坦克「豹2型」（Leopard 2），惟德國憂慮此舉或加劇及升級戰事，一直未有同意。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀