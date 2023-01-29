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【烏克蘭戰爭】烏東民居遭空襲三死 特朗普稱24小時内可解決俄烏戰事（不斷更新）

環球社會熱點 15:13 2023/01/29

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第340日。烏克蘭東部有住宅區遭到俄軍空襲，造成三人死亡。美國前總統特朗普聲稱有能力在24小時内解決俄烏戰事，另外北韓第二度開腔譴責美國承諾向烏克蘭提供主戰坦克。

【本港時間1月29日】

【15:12】美國前總統特朗普去年11月宣布角逐2024年總統大選，他於首場總統競選活動豪言，自己有能力在24小時内解決俄羅斯與烏克蘭的戰事。【下一頁】

【04:35】烏克蘭東部城市Kostiantynivka一個住宅區遭俄軍空襲，造成 3人死亡及14人受傷，四棟住宅大樓和一家旅館也遭到破壞。

【本港時間1月28日】

【09:15】俄羅斯總統普京再次指摘，新納粹分子在烏克蘭犯下罪行，並指有人試圖改寫蘇聯對抗納粹德國的歷史。

【07:10】波蘭承諾在烏克蘭提供14部德國製豹2型坦克的基礎上，再提供60部坦克。據悉各國向烏克蘭提供的坦克，目前已經達321部。

【本港時間1月27日】

【16:13】國際原子能機構表示，扎波羅熱的核電站傳出劇烈爆炸聲，惟俄方反駁指控不實。

【08:15】烏克蘭軍方聲稱，俄軍周四（26日）發動多達37次空襲多枚導彈，烏軍成功攔截47枚導彈及全數無人機，惟仍被12枚擊中。烏克蘭國家緊急救援服務表示，全國共11個地區遇襲，35幢建築受損，造成最少11人死亡及11人受傷。

【07:10】加拿大防長阿南德（Anita Anand）表示，將向烏國援助4架「豹2」（Leopard 2）坦克，幫助防範俄羅斯入侵。

【本港時間1月26日】

【08:26】烏克蘭政府宣布於頓涅茨克東部城鎮索萊達撤軍，為首次承認該地區失守，烏方強調撤軍是為保護軍人的生命。

【05:01】俄軍再度炮擊赫爾松和頓涅茨克等地區，造成一死10多人受傷。烏方估計俄軍一日内向烏克蘭作出4次導彈襲擊和26次空襲。

【本港時間1月25日】

【22:00】俄羅斯駐德國大使館指，德國政府批准向烏克蘭出口「豹2」的決定「極度危險」，將令衝突惡化至一個新的水平，並導致「永久惡化」。

【18:05】德國政府發言人表示，批准向烏克蘭出口德國製的「豹2」主戰坦克，包括14輛由德國提供的「豹2 A6」，盟友向烏克蘭提供自身擁有的「豹2」亦不再受到限制，目標是與盟友為烏克蘭迅速組建兩個坦克營。

烏克蘭士兵將於德國接受操作相關坦克的訓練。波蘭、西班牙及挪威早前均表示，將會向烏克蘭提供「豹2」主戰坦克。

【11:05】美國準備向烏克蘭派遣「M1艾布蘭」主戰坦克，並承諾未來數月向烏克蘭交付30輛。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦表示，將向烏克蘭提供最少14輛德製的「豹2」主戰坦克。【下一頁】

【09:45】因應俄烏戰爭，「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）將末日時鐘調快10秒，至距離午夜90秒位置，是史上最接近午夜的時刻。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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