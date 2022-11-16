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【烏克蘭戰爭】烏方否認導彈誤中波蘭 要求加入調查（不斷更新）

環球社會熱點 10:41 2022/11/16

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第267日。波蘭政府指邊境小鎮遭遇襲擊，北約與波蘭估計導彈或為烏克蘭攔截俄軍導彈期間，意外落入波蘭領土。烏克蘭否認導彈誤中波蘭，並要求加入現場調查。

【本港時間11月17日】

【10:40】澤連斯基（Volodymyr Zelensky）堅稱，他肯定擊中波蘭小鎮的並非烏克蘭導彈，也並非由烏方導彈發動襲擊。他要求烏方也能參與波蘭被導彈擊中的調查。

 

【本港時間11月16日】

【18:48】北約消息人士指出，拜登向盟友透露，擊中波蘭的導彈來自烏克蘭的防空系統。

【18:15】路透社報稱，斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger）透露，北約緊急會議中可能討論加強東翼防空能力。

【16:46】中國外交部發言人毛寧表示，當前形勢下，所有相關方均應保持冷靜克制，避免局勢升級。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的。開展對話談判、和平解決危機是當務之急。

【16:42】土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）表示，相信俄羅斯政府與波蘭邊境小鎮被襲擊一事有關

【13:38】美媒引述美國官員指出，擊中波蘭邊境小鎮的導彈為烏軍發射，用以攔截俄軍導彈。

【10:42】美國總統拜登（Joe Biden）與北約及七國集團（G7）領袖緊急會晤後表示，現階段需要搞清楚事件，再決定下一步行動。拜登指根據導彈軌跡推斷，相信導彈非來自俄國。

【09:17】波蘭外交部聲稱，一枚俄羅斯導彈當地時間周二下午擊中東部﹑離烏克蘭邊境僅約6公里的小鎮Przewodow。當地居民指出，襲擊導致兩名男子死亡。【下一頁】

【本港時間11月15日】

【18:35】英國最新俄烏戰爭情報指出，俄軍退守至內海亞速海（Aov Sea）的港口城市Henichesk，作為臨時地區首府。英國指俄軍揀選的駐點反映軍方高層考量，估計有助俄軍防範烏軍從赫爾松發動的攻勢，同時有利接受克里米亞俄軍援助，亦超出烏軍炮火系統範圍。

【10:38】曾任美國駐俄羅斯大使兼精通俄語的CIA局長伯恩斯（Bill Burns）周一（14日）在土耳其首都安卡拉，與俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）面對面會晤。白宮強調，伯恩斯沒有與俄國舉行和談，亦無商討如何終止俄烏戰爭。 【下一頁】

【00:33】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）突然到訪赫爾松（Kherson），宣布當地正式被烏克蘭收復，民眾高呼澤連斯基的名字以示慶祝。

【本港時間11月14日】

【10:41】赫爾松市官員Yaroslav Yanushevych稱，基輔政府正努力讓當地恢復正常生活，暫時實施宵禁及限制民眾外出。

【06:19】澤連斯基指控俄軍在赫爾松殺害平民及干犯戰爭罪，指烏克蘭檢察官已紀錄超過400宗戰爭罪行為。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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