【烏克蘭戰爭】烏料本周重新出口糧食 北溪一號供氣量再減（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第153日。俄羅斯天然氣股份公司表示，將關閉其中一個渦輪機，把北溪一號的天然氣供應量再次降低。聯合國代表估計，烏克蘭糧食最快本周內恢復出口，烏方表示現正準備陸續在不同港口出口糧食。

【本港時間7月26日】

【10:43】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，因應俄國能源監管部門指令，減少北溪一號天然氣供應量至每日3,300萬平方米，約為總量僅約20%。

【03:42】聯合國發言人Farhan Haq表示，首艘載有烏克蘭糧食的貨船在未來數日在黑海地區港口出航，將會公布更多詳情。

烏克蘭農業部長Oleksandr Kubrakov亦表示烏方正準備出口糧食及食物，西南部城市Chornomorsk首先有運糧船出發，然後南部重鎮敖德薩（Odesa）及Pivdennyi港口亦會有運糧船啟航。

【本港時間7月25日】

【11:17】南部城市基爾松（Kherson）自俄烏戰爭初期已由俄軍佔領，當地領袖Serhiy Khlan聲稱，烏軍將在9月重新控制基爾松。

【03:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表視像講話，表明周四（28日）將如期慶祝國家日。他指烏軍會盡一切行動，尋求對俄軍造成最大傷害。

澤連斯基聲稱，竊聽到不少俄軍向家人透露，認為烏克蘭最終會獲得勝利。

【00:22】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）再次重申，俄國非全球糧食危機的元凶，並讚揚部分非洲國家拒絕配合歐美國家的制裁。

【本港時間7月24日】

【16:40】烏克蘭南部作戰司令部表示，俄軍空襲敖德薩（Odesa）港口。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）譴責俄軍襲擊是野蠻行為，違反停火承諾；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦批評俄方摧毀糧食協議。

【14:30】《基輔獨立報》報道，烏克蘭安全委員會前副秘書長 Volodymyr Sivkovych涉嫌叛國罪，與俄羅斯情報部門合作，在烏克蘭管理一個從事間諜活動的特工網絡。

【12:00】奧爾班（Viktor Orban）在羅馬尼亞發表講話，認為俄烏軍事實力懸殊，烏克蘭根本無法羸出戰事。他呼籲美俄舉行和平談判，盡快結束戰爭。【下一頁】

【11:00】美國CNN引述國務院發言人指，兩名美國公民在烏克蘭頓巴斯地區死亡，當局正與家屬保持聯繫，確保盡可能提供領事協助。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明