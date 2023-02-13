【烏克蘭戰爭】烏料尋私人資本助重建 伊朗被指偷運先進無人機（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第355日。美國媒體報稱，烏克蘭政府或與摩根大通合作，為戰後重建尋覓私人資金。英國媒體引述消息人士，指伊朗曾偷運無人機，向俄羅斯供應先進武器如無人機等。

【本港時間2月13日】

【14:20】英國衛報指伊朗政府利用船隻及國營航班，偷向俄羅斯運送最少18部新型的長程攻擊無人機。據悉，有關武器不止更先進，而且與俄軍早前頻繁使用的自殺式無人機不同，新無人機飛行高度更高，完成空襲後能完整返回基地。

【11:15】美國霍士新聞（Fox News）引述消息人士報稱，摩根大通的銀行家上周與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及政府高官會晤，商討成立200億至300億美元（約1,570億至2,355億港元）私人資本。【下一頁】

【本港時間2月12日】

【13:02】俄羅斯國防部表示，俄軍早前大規模打擊烏克蘭軍事工業的關鍵能源設施。烏克蘭能源部長German Galushchenko表示，俄軍用導彈和無人機襲擊六個地區的電力設施，導致該國大部分地區停電。

【04:18】俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納」（Wagner）預測，俄軍或需要兩年時間才可攻陷烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區。

【本港時間2月11日】

【03:14】俄軍空襲烏克蘭首都基輔等多個地區，據報發射過百枚導彈，並發動了12次空襲。基輔為時隔兩周再次遭受空襲。

【02:50】美國總統拜登（Joe Biden）宣布將訪問烏克蘭鄰國波蘭，紀念烏克蘭遭俄羅斯入侵一周年。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀