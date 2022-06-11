【烏克蘭戰爭】烏料俄可再戰1年 塞爾維亞指制裁俄無效（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第108日。烏克蘭更預計以俄羅斯的經濟資源規模，按目前速度可繼續戰爭一年。另外，塞爾維亞總統武契奇婉拒應德國要求，加入歐盟對俄羅斯的制裁措施，指制裁無效。

【本港時間6月11日】

【02:28】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪問西巴爾乾地區，指塞爾維亞作為歐盟候選國應與歐盟一起採取措施制裁俄羅斯。但塞爾維亞總統武契奇婉拒上述要求，指他認為制裁無效。

【00:36】烏克蘭軍事情報局估計，俄羅斯或會試圖暫時凍結戰爭，以説服西方解除制裁來繼續戰爭。烏克蘭更預計以俄羅斯的經濟資源規模，按目前速度可繼續戰爭一年。

【本港時間6月10日】

【13:52】加拿大警方表示，他們已經打擊超過4億加元的俄羅斯資產和涉及俄烏戰爭而受制裁人士的交易。

【12:38】兩名英國人及一名摩洛哥人加入烏克蘭軍，作戰期間被俄軍俘獲。烏東親俄分子控制的地區法庭裁定3人為僱傭兵等罪名成立，判處3人死刑。【下一頁】

【08:09】俄羅斯總統普京於俄羅斯沙皇彼得大帝誕辰350周年演講，他將自己比作彼得大帝，聲稱俄軍於烏克蘭是要奪回俄羅斯的領土。【下一頁】

【03:21】美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）表示，全球價格升幅抵消了西方制裁俄羅斯能源帶來的影響，俄羅斯目前銷售化石燃料的收入，或較俄烏戰爭爆發前更多。【下一頁】

【本港時間6月9日】

【18:37】克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯尚未與土耳其就通過黑海出口烏克蘭穀物運輸達成任何協議。

【14:01】俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）表示，俄軍正在烏克蘭取得進展，聲稱北頓涅茨克東部和盧甘斯克地區將很快解放。

【04:08】 美國國會上月通過向烏克蘭提供400億美元援助的計劃，烏克蘭證實已收到首批10億美元（約78億港元）的援助。

【01:25】烏克蘭證實俄軍已控制烏東城市北頓涅茨克的大部分地區，烏軍被趕回北頓涅茨克郊區，但強調俄軍目前仍未全面掌控北頓涅茨克地區。

【本港時間6月8日】

【18:20】拉夫羅夫表示，現時解決糧食危機的責任落在烏克蘭方上，只要烏方掃除港口的水雷，糧食運輸便可恢復。

【15:50】世界銀行向烏克蘭提供14.9億美元（116億港元）額外援助，新一輪援助獲英國、荷蘭、立陶宛及拉脫維亞擔保。世銀至今已向烏克蘭支付近20億美元（156億港元）現金援助。

【14:00】俄羅斯官媒塔斯社引述執法部門消息人士報稱，馬里烏波爾鑄鐵廠內投降的烏軍中，超過1,000人被送往俄羅斯境內接受調查。

【10:13】俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）聲稱，俄軍已控制烏東盧甘斯克（Luhansk）97%地區，並向北頓涅茨克（Sievierodonetsk）附近區域向前推進。

【01:20】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）到訪土耳其，就如何運輸烏克蘭糧食出口展開商討。【下一頁】

【00:11】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，當地通脹已受控，預期物價下半年起會停止上升。同時普京稱當地4月失業率僅得4%，讚揚是個重大成就。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明