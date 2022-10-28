【烏克蘭戰爭】烏指俄射逾4500導彈襲擊 普京稱全球或面臨最危險10年（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第247日。俄羅斯總統普京聲稱，全球或者即將面對自第二次世界大戰後最危險10年，亦否認俄方有意動用核武。美國總統拜登批評普京言論，指既然無意使用又為何把核武掛在口邊。美國據傳再向烏克蘭提供2.75億美元軍事援助。

【本港時間10月27日】

【17:59】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）聲稱，俄烏戰爭至今，俄羅斯發射逾4,500枚導彈襲擊烏克蘭，共發起超過8,000次空襲。澤連斯基表明烏克蘭不會宣襲瓦解，更稱比起導彈，烏克蘭人更害怕在領土聽到敵人的國歌響起。

【10:58】普京（Vladimir Putin）出席一個論壇時表示，西方全面控制世界事務的時代即將終結。他指全球站在歷史前沿，走向自二戰終結以來，最危險﹑難以預計但同時最重要的一個十年。普京亦批評西方國家挑起烏克蘭戰爭，玩弄一場「危險﹑血腥及骯髒」（dangerous, bloody and dirty）遊戲，試圖逆轉即將對全球失去控制的局面。【下一頁】

【08:33】拜登（Joe Biden）接受美媒NewsNation訪問，質疑普京同日稱無意在烏克蘭使用核武的言論，指對方處理事件的方式非常危險（very dangerous），稱如果普京沒有意圖使用核武，為何要一直談論使用戰術核武的能力。【下一頁】

【07:19】路透社引述消息人士報稱，美國將向烏克蘭提供2.75億美元（約21.6億港元）軍事援助，加強烏軍反擊俄羅斯。援助估計包括更多俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統與彈藥。

【本港時間10月27日】

【15:24】烏克蘭首都基輔地區周三（26日）晚上遭俄軍轟炸，扎波羅熱（Zaporizhzhia）則被俄軍徹夜攻擊。

【10:38】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）呼籲，人在海外的烏克蘭民眾暫時不要回國，等到明年春天再啟程。韋舒列克指出，因俄軍近來連番轟炸毀壞烏國約3分1能源建設，警告能源網難以負荷。【下一頁】

【00:16】普京（Vladimir Putin）聲稱已知悉烏克蘭有意使用「髒彈」，警告地區及全球陷入衝突升級危機，揚言要加強保護關鍵基礎建設。

【本港時間10月26日】

【05:35】俄羅斯政府去信聯合國安理會，指控烏克蘭打算在自己的領土上引爆骯髒彈（即結合放射性物質和常規炸藥的炸彈）。西方和烏克蘭官員駁斥上述說法，認為這是錯誤信息和加劇戰爭的藉口。

【01:55】路透社引述兩名美方官員消息指，美國有意向烏克蘭提供較舊的鷹式防空系統，以助其抵禦俄羅斯無人機和巡航導彈的襲擊。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明