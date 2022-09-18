【烏克蘭戰爭】烏指亂葬崗死者曾遭酷刑 核電廠重接電網（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第207日。美國總統拜登接受訪問時，警告普京切勿在俄烏戰爭使用化武或戰術核武，但無提及會採取什麼行動。印度總理莫迪公開呼籲普京停戰，但普京於公開講話時，堅持不會改變烏東地區軍事目標。

【本港時間9月18日】

【14：55】烏克蘭軍早前於烏東戰略城市伊久姆一個亂葬崗發現400多具屍體，當局透露大部分死者身份為婦孺等平民，而部分屍體上可看到死者曾遭受酷刑的跡象。【下一頁】

【08：08】國際原子能機構（IAEA）指，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已重新連接電網，6個反應堆已經停止運作，但仍依賴電力供應來進行冷卻。



【本港時間9月17日】

【17：50】印度總理莫迪周五（16日）出席烏茲別克舉行的「上海合作組織」 （SCO） 峰會，呼籲普京停戰。但普京於會後重申，俄羅斯絕不改變在烏克蘭進行的特別軍事行動。

【14：20】美國總統拜登接受美媒訪問時，警告普京不要使用化學武器或戰術核武，強調行動將改變二戰結束後的戰爭形態。

【本港時間9月16日】

【11：48】哈爾科夫（Kharkiv）地區警方首席調查員博爾萬尼夫（Serhiy Bolvinov）表示，伊久姆（Izium）發現一個亂葬崗，埋有逾400具屍體。博爾萬尼夫指屍體有待檢驗真正死因，但部分相信死於轟炸或炮火襲擊。【下一頁】

【09：29】美國白宮去函通知國務院，拜登（Joe Biden）運用總統資金動用權力（Presidential Drawdown Authority），批准向烏克蘭提供6億美元（約46.8億港元）軍事援助。

【06：57】美國財政部同日亦宣布，22名俄羅斯人及2間實體因在戰爭前已支持俄羅斯入侵烏克蘭而被納入制裁名單。

【本港時間9月15日】

【07：38】澤連斯基於 基輔發生一宗輕微車禍，一輛汽車與其乘坐的專車相撞。烏克蘭政府發表 聲明，指澤連斯基接受了醫生檢查，沒有嚴重受傷。

【00：25】烏軍上周反攻奪回哈爾科夫（Kharkiv）最大城市伊久姆（Izium）等陣地，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪伊久姆視察，特別提到2014年遭俄軍吞併的克里米亞。他承諾烏軍終有一日會重返克里米亞，因為那裏有烏克蘭的領土和人民。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明