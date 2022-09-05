【烏克蘭戰爭】烏批IAEA核電廠之行無效率 俄指與英關係難改善（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第194日。德國政府宣布，推出650億歐元計劃，幫助民眾及商戶應付持續高企的能源價格。烏克蘭總統澤斯基聲稱，烏軍在南部及東部反擊收到成效，成功攻佔3個據點。駐俄羅斯美國大使沙利文離任，將啟程返回美國展開退休生活。

【本港時間9月5日】

【17：50】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）預計，新任英國首相維持反俄論調，對兩國關係改善不抱大期望。

佩斯科夫亦表明，俄國可能就七國集團（G7）為俄羅斯石油設立價格上限而採取報復措施。

【16：39】烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，仍在等待國際原子能機構（IAEA）提交有關扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠之行的報告，指現時仍未知內部是否一切正常，直指IAEA不夠有效率。

【10：51】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周日（4日）宣布，將推出650億歐元（約5,057億港元）的財政計劃，提高福利及公共交通資助等，協助民眾及商戶應對能源費用高昂的難關。

政府將針對電力供應商的利潤徵稅及15%企業稅資助計劃，朔爾茨批評部分非天然氣發電供電商利用機制謀取暴利，決心改革避免同類情況再次出現。【下一頁】

【07：12】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏軍上周起開始反擊，迎日在南部及東部共奪回3個據點，感謝軍隊的努力。

【01：02】駐俄羅斯美國大使沙利文（John Sullivan）於周日（4日）完成近3年任期，將退出外交圈，返回美國開始退休生活。美國國務院表明，沙利文退休日期早已決定，亦是正常外交輪替。

【本港時間9月4日】

【14：00】澤連斯基表示，俄羅斯再次關閉北溪1號天然氣管道，表明莫斯科今年冬天準備摧毀所有歐洲人的生活。

【12：00】國際原子能機構指，扎波羅熱核電廠最後一條對外電纜中斷連接，現時要用後備電纜輸送電力。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）向普京提出，願意協調扎波羅熱核電廠危機。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明