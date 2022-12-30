【烏克蘭戰爭】烏導彈墜落白俄 基輔疑有無人機來襲（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第310日。白俄羅斯指有烏克蘭導彈墜落在境內，已召見駐當地烏克蘭大使要求解釋。烏克蘭首都基輔周五（30日）再次響起空襲警報，大批民眾急忙避難。

【本港時間12月30日】

【09:26】基輔市傳出空襲警報，當地民眾被要求到附近的避難所暫避。基輔市政府周五凌晨起發出警報，促請民眾避難。基輔州州長Olekskiy Kuleba聲稱，當地正諸無人機攻擊。

【08:31】白俄官媒BelTA報稱，一枚來自烏軍的S-300導彈墜落在境內，政府已召見駐明斯克烏克蘭大使抗議。白俄外交部發言人指出，有導彈墜落在境內屬嚴重事件。

【本港時間12月29日】

【06:56】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥烏克蘭提出的10點和平計劃，指和平計劃必須考慮俄羅斯領土的現實，如果不考慮讓盧甘斯克和頓涅茨克等四個地區併入俄羅斯，不可能恢復和平。

【02:57】俄軍加大力度利用迫擊炮和大炮等武器炮擊烏克蘭南部赫爾松（Kherson），烏方官員敦促平民撤離，但有部分平民拒絕離開。

【本港時間12月28日】

【14:46】聯合國人權事務高級專員辦事處公布俄烏戰爭平民死亡人數統計，指烏克蘭約6,884人喪生，包括429名兒童，但相信實際死亡人數更多。

【14:39】烏克蘭軍方指出，俄軍周三（28日）凌晨攻擊赫爾松（Kherson）的33處人口密集民居地區。

【10:46】普京（Vladimir Putin）簽署的法令表明，由2023年2月1日至7月1日間，只要外國企業或個人直接或不直接遵守價格上限機制，即禁止向相關機構及人士運送俄羅斯原油及油產品。【下一頁】

【05:28】盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai表示，烏軍已進一步接近東部重要城鎮克爾米納（Kreminna），城內部分俄軍向後撤離。假如烏軍重奪克爾米納，將能向今年夏天失守的關鍵工業重鎮利西昌斯克（Lysychansk）及北頓涅茨克（Sievierodonetsk）發起攻勢。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀