【烏克蘭戰爭】烏將獲美德供應坦克 末日時鐘調快10秒（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第336日。烏克蘭早前要求西方國家提供主戰坦克，有指德國與美國已同意向烏克蘭供應主戰坦克，未來數月將向烏克蘭提供40多輛坦克。

【本港時間1月25日】

【11:05】美國準備向烏克蘭派遣「M1 Abrams」主戰坦克，並承諾未來數月向烏克蘭交付30輛。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也將向烏克蘭提供最少14輛德製的「豹2」（Leopard 2）主戰坦克。【下一頁】

【09:45】因應俄烏戰爭，「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists, BAS）將末日時鐘調快10秒，至距離午夜90秒位置，是史上最接近午夜的時刻。

【本港時間1月24日】

【15:33】烏克蘭有最少15名高官離職，其中6人被傳媒和烏克蘭反貪腐機構指控腐敗。

【本港時間1月23日】

【11:12】德國外長貝爾伯克表示，如果波蘭決定將境內的德國製主戰坦克運往烏克蘭，德國不會阻撓，但德國至今未接到波蘭的正式要求。波蘭計劃向烏克蘭提供14輛德國製的「豹2」坦克。

【本港時間1月22日】

【16:12】德國《明鏡周刊》報道，德國打算向烏克蘭援助19架「豹2A5」坦克，但僅供訓練用途。

【10:49】烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，盟友在援助「豹2」坦克問題上猶豫不決將使更多烏克蘭人死亡，促請西方國家盡快做出決定。

【07:00】德國報章周日刊登的國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）訪問中，他稱將盡快訪問烏克蘭。消息人士透露，皮斯托留斯將強調德國會援助「豹2」坦克，前提是美國同意援助坦克。

【本港時間1月21日】

【15:35】北約（NATO）軍事委員會主席Rob Bauer表示，德國等國家需自行決定是否向烏克蘭提供主戰坦克。

【11:35】俄羅斯軍隊指，俄軍將扎波羅熱（Zaporizhzhia）戰線推進了7公里，並指烏軍嚴重缺乏炮彈。

【11:05】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，無必要誇大北約向烏克蘭提供重型武器的意義，指行動不會帶來任何改變，只會為烏克蘭帶來更多問題。

【09:05】一眾西方國家在德國Ramstein軍事基地舉行會議，承諾向烏克蘭提供更多武器，但仍未就提供主戰坦克達成協議。美國官員會議後發表講話指，料烏克蘭軍隊很難在今年內，將俄軍驅逐出境。

【本港時間1月20日】

【13:31】波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）受訪時表示，獲得德國同意援助「豹2」（Leopard 2）坦克是次要事務，目前首要考量是如何軍事援助烏克蘭對抗俄羅斯。【下一頁】

【10:39】梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）聲言，一個擁核國在傳統戰爭上落敗或引發核戰。他指核武國未曾在涉及國家存亡的戰爭敗北，警告即將會晤的北約（NATO）應三思援助烏克蘭方針的風險。【下一頁】

【09:05】美國五角大樓宣布，增加25億美元（約196億港元）烏克蘭軍事援助，將首次提供Stryker裝甲車，協助烏軍應對俄軍可能在春天發動的攻擊。【下一頁】

【01:38】包括英國及波蘭在內的北約11國宣布，將會增加對烏克蘭的軍事援助。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀