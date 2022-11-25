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【烏克蘭戰爭】烏多地努力恢復供電 俄烏交換戰俘（不斷更新）

環球社會熱點 07:21 2022/11/25

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第275日。烏克蘭多個地區因俄軍襲擊而被迫斷開電網連接，基輔等地區努力爭取恢復供電。俄羅斯及烏克蘭兩國官員證實，兩國分別交換50名戰俘。

【本港時間11月25日】

【07:21】烏克蘭大部分地區仍未全面恢復暖氣或電力供應，當局警告基輔居民要為進一步襲擊做好準備，儲備水、食物和禦寒衣物。

【00:18】俄羅斯及烏克蘭兩國官員證實，兩國分別交換50名戰俘。俄羅斯國防部表示，烏方釋放了50名被俘的俄羅斯士兵。烏克蘭總統府負責人則表示，烏方接回48名士兵和兩名軍官，包括海軍陸戰隊、步兵、邊防軍和領土防衛隊成員。

【本港時間11月24日】

【11:10】烏克蘭軍方表示，俄軍周三共向烏國全境發射70枚巡航導彈，攻擊多個民用基建包括能源設備，當中烏軍成功攔截51枚。能源部表示，烏克蘭大多數民眾被切斷電力供應。政府官員透露，基輔及多個地區因俄軍襲擊被迫斷開電網連接。【下一頁】

【00:43】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，向烏克蘭提供的4億美元（約31.2億港元）援助中，包括炮彈﹑精準打擊武器﹑防空導彈及戰略載具，供烏軍在戰線上使用。

【本港時間11月23日】

【11:08】美國財政部官員透露，G7即將公布俄油價格上限，而且不會據先前傳言般按月調整，而是每年調整數次。

【03:44】烏克蘭國家安全部門聯同警方，突擊搜查基輔南邊﹑有過千年歷史的基輔洞窟修道院（Kyiv Monastery of the Caves）。國安部門指行動為阻止俄國特工在烏克蘭散播不實訊息。修道院隸屬於由俄羅斯支持的烏克蘭東正教派系，亦是當地的聯合國教科文組織文化遺產之一。

【本港時間11月22日】

【10:41】世衛（WHO）歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，過半烏克蘭能源基建受損或被破壞，1,000萬當地民眾缺電，加上烏克蘭氣溫預計將低至攝氏零下20度，警告烏克蘭數百萬人今年冬季面臨生存危機。【下一頁】

【07:35】烏克蘭政府呼籲基輔及其他地區暫時減少用電量，讓政府能夠維修受損電網。政府亦呼籲近日收復的赫爾松（Kherson）地區的長者及脆弱群眾，可以暫時自願撤離至其他環境較不惡劣的地區，政府亦會提供援助。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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