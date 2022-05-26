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【烏克蘭戰爭】烏外長斥北約未阻俄入侵 澤連斯基批基辛格言論（不斷更新）

環球社會熱點 10:25 2022/05/26

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第92日。烏克蘭外長庫列巴批評，北約根本沒有行動阻止俄羅斯入侵烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基批評美國前國務卿基辛格的領土讓步言論，稱如二戰前的綏靖政策。俄羅斯總統普京在俄烏戰爭開始後，首次到醫院探望傷兵。

【本港時間5月26日】

【09:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）暗示烏克蘭需在領土上向俄羅斯讓步的言論猶如1938年時，歐洲多國向納粹德國採取的綏靖政策。

【01:32】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在世界經濟論壇上批評，北約（NATO）作為一個聯盟及機構基本上沒有做任何事阻止俄羅斯入侵烏克蘭，他亦同時讚揚歐盟堅決支持烏克蘭。

【00:30】俄烏戰爭至今，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）首次前往莫斯科醫院探望受傷士兵。

【本港時間5月25日】

【21:18】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）直指，西方「團結」（unity）是烏克蘭的最強武器，無奈現實是他看不到這種「團結」的存在。他特別點名批評歐洲，指烏克蘭是歐洲一員，需要一個團結的歐洲支持。

【19:35】俄羅斯國會日內將通過法案，取消於俄羅斯當兵的年齡上限。俄羅斯現時只容許18至40歲的俄羅斯人，以及18至30歲的外國人加入俄軍。

【05:09】澤連斯基呼籲國際社會，向烏克蘭提供重型武器援助，包括多管火箭炮、坦克、反艦武器。

【03:46】美國財政部宣布，允許美國投資者接受俄羅斯債券兌付的對俄制裁豁免限期將屆滿。美國政府由美國東部時間周三凌晨起，將禁止美國的銀行和個體接受俄羅斯政府債券兌付，俄羅斯被指或再度陷入債務違約的風險。

【本港時間5月24日】

【17:18】俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）表示，俄羅斯會在烏克蘭達成目標，而且不為目標設限期。

【07:34】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，如果西方國家提出與俄羅斯恢復關係，莫斯科政府可能會考慮。但目前而言，俄羅斯與中國的經濟聯繫將快速增長。【下一頁】

【04:42】澤連斯基於世界經濟論壇時表明，一眾俄羅斯官員中，他只會與總統普京（Vladimir Putin）會面，共同商討如何終結俄烏戰爭。惟他承認，現階段安排與俄方談判變得更困難。

【03:07】德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）受訪時透露，歐盟可能在數日內就禁運俄羅斯石油達成共識，但警告不會立即削弱俄羅斯，因為油價會隨之上升。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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