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【烏克蘭戰爭】烏否認襲克里米亞半島 美同意瑞典芬蘭入北約（不斷更新）

環球社會熱點 11:08 2022/08/10

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第168日。克里米亞半島的一個俄羅斯空軍基地發生爆炸，烏克蘭政府否認涉事，有指爆炸因防火裝置故障引起。美國總統拜登簽署文件，正式同意瑞典與芬蘭加入北約。俄羅斯有能源公司指出，經烏克蘭管道運送的石油供應因未能支持過境費用而被截斷。

【本港時間8月10日】

【10:59】位於克里米亞半島（Crimea）西部的空軍基地傳出最少12次爆炸聲，據報造成最少1人死亡，8人受傷。俄羅斯國防部表示，爆炸點為多個空軍彈藥庫，強調並無遇襲，亦無空軍武裝受損。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦否認烏克蘭與事件有關。

【04:22】俄羅斯能源巨擘Transneft聲稱，受西方制裁影響，烏方未能接受過境費，早於本月初截斷南部德魯日巴輸油管道（Druzhba），影響匈牙利﹑捷克及斯洛伐克的石油供應。

【01:39】拜登（Joe Biden）正式簽署文件，同意瑞典與芬蘭加入北約，讓兩國離正式加入更進一步。拜登表示，今次行動顯示美國與盟友關係更多緊密及團結。

【本港時間8月9日】

【16:13】土耳其國防部指再有兩艘載有烏克蘭糧食的貨船啟航，目的地分別為南韓及土耳其伊斯坦布爾。早前啟航的4艘貨船已抵達伊斯坦布爾附近海域，等候接受檢查。

【11:20】美國國際開發署表示，45億美元（約353.22億港元）援助可幫忙烏克蘭政府支付緊急開支，如發放退休金﹑社會服務及醫療，累計向烏克蘭提供的財政支援達85億美元（約667.2億港元）。

五角大樓宣布向烏克蘭提供10億美元（約78.49億港元）軍事援助，為至今美方單次最高金額軍事援助。美軍將提供長程火箭武器及醫療用裝甲運輸工具。

【07:13】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出，任何試圖攻擊核電廠的行動猶如自殺，呼籲盡快允許聯合國的核能檢查員前往扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，檢視位處當地的歐洲最大核電廠。

【00:03】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，只有烏克蘭與俄羅斯的談判代表團完成工作後，普京（Vladimir Putin）及澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的最高級會面才有可能。【下一頁】

【本港時間8月8日】

【10:47】英國與烏克蘭軍方引述情報指出，俄軍加強在烏克蘭南部軍事部署，估計是防範烏軍的反擊或是展開新攻勢。英國國防部稱，大批俄軍裝備正由頓巴斯（Donbas）運往烏克蘭西南部。

【03:26】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，只要有被俄羅斯佔領的烏克蘭地區舉行「偽公投」決定是否加入俄羅斯，烏克蘭及其他自由國家政府亦不會與俄羅斯談判。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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