【烏克蘭戰爭】烏出口11.7億元糧食 澤連斯基望俄油價更低（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第277日。烏克蘭宣布，將與多個盟友合作出口1.5億美元糧食至最需要糧食援助的國家。烏克蘭總統澤連斯基希望，俄羅斯石油價格上限訂在每桶30至40美元。

【本港時間11月27日】

【14:55】澤連斯基與多國盟友召開會議後，宣布將與超過20個國家及歐盟聯手，出口1.5億美元糧食（約11.7億）至包括埃塞俄比亞﹑蘇丹﹑南蘇丹及也門等多個急需糧食援助的國家。【下一頁】

【01:53】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，希望俄羅斯海運石油的價格可限制在每桶30至40美元，低於七國集團（G7）提議水平。

【本港時間11月26日】

【17:34】英國國防部最新俄烏戰爭情報報告指出，俄軍遠程導彈庫存開始見底，可能用上以往裝有核彈頭的巡航導彈，在拆卸核彈頭後再發動攻擊。

【10:59】普京（Vladimir Putin）在首都莫斯科市郊，與一群參與烏克蘭戰爭的士兵母親會晤，表示政府全體領導層包括他本人在內，對一眾母親的痛苦「感同身受」。【下一頁】

【02:16】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍早前大規模襲擊烏克蘭供電網後，仍有超過600萬戶家庭受斷電影響，但指受影響家庭數量已減少一半。

【01:27】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟準備向烏克蘭加強能源援助，幫助當地維持電力及暖氣供應。

【本港時間11月25日】

【15:31】烏軍於克里米亞擊殺一名協助俄軍操作無人機的伊朗軍事顧問。烏克蘭指如再有伊朗人在烏方被佔據的領土上支援俄方入侵行動，也會成為擊殺目標。【下一頁】

【13:10】七國集團（G7）及歐盟計劃為俄羅斯石油設立價格上限，但目前尚未達成協議。俄羅斯總統普京警告西方為油價設立價格上限，將嚴重影響全球市場。【下一頁】

【07:21】烏克蘭大部分地區仍未全面恢復暖氣或電力供應，當局警告基輔居民要為進一步襲擊做好準備，儲備水、食物和禦寒衣物。

【00:18】俄羅斯及烏克蘭兩國官員證實，兩國分別交換50名戰俘。俄羅斯國防部表示，烏方釋放了50名被俘的俄羅斯士兵。烏克蘭總統府負責人則表示，烏方接回48名士兵和兩名軍官，包括海軍陸戰隊、步兵、邊防軍和領土防衛隊成員。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明