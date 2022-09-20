【烏克蘭戰爭】烏再一核電廠遇襲 烏軍重奪盧甘斯克小村落（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第209日。烏克蘭南部一座核電廠周一（19日）遇襲，據報運作仍然正常。烏軍聲稱，成功收復盧甘斯克的一個小村落，代表俄國不再全面控制當地。烏方法證專家檢查146具在伊久姆發現的屍體，指多數死者為平民。

【本港時間9月20日】

【11：20】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區首長Oleh Synehubov表示，法證專家檢查伊久姆（Izium）發現的146具屍體，指當中大多數為平民，包括兩名兒童。

俄羅斯克里姆林宮否認，俄軍在哈爾科夫地區有干犯任何戰爭罪行。

【02：34】烏克蘭盧甘斯克地區（Luhansk）首長Serhiy Haidai表示，烏軍已全面控制當地一個小村落，象徵俄國失去全面控制權，未能達成軍事目標。

【00：03】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的Pivdennoukrainsk核電廠被俄軍襲擊，幸好反應埋未受損而且運作仍然正常。

【本港時間9月19日】

【14：05】烏軍聲稱，在哈爾科夫（Kharkiv）﹑頓涅茨克（Donetsk）及基爾松地區（Kherson）成功抗擊俄軍，並指烏軍在哈爾科夫的Oskil河東岸取得進展。

【02：34】Alla Pugacheva公開批評俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，指俄軍陣亡為的只是幻想中的目標。73歲的Alla Pugacheva亦向俄國司法部門喊話，要求被列為外國代理人。

Alla Pugacheva的丈夫Maxim Galkin上周與一眾記者﹑人權份子及反對派人士，被政府列為外國代理人。

【本港時間9月18日】

【14：55】烏克蘭軍早前於烏東戰略城市伊久姆一個亂葬崗發現400多具屍體，當局透露大部分死者身份為婦孺等平民，而部分屍體上可看到死者曾遭受酷刑的跡象。【下一頁】

【08：08】國際原子能機構（IAEA）指，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已重新連接電網，6個反應堆已經停止運作，但仍依賴電力供應來進行冷卻。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明