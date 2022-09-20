  • 31°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】烏再一核電廠遇襲 烏軍重奪盧甘斯克小村落（不斷更新）

環球社會熱點 11:25 2022/09/20

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第209日。烏克蘭南部一座核電廠周一（19日）遇襲，據報運作仍然正常。烏軍聲稱，成功收復盧甘斯克的一個小村落，代表俄國不再全面控制當地。烏方法證專家檢查146具在伊久姆發現的屍體，指多數死者為平民。

【本港時間9月20日】

【11：20】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區首長Oleh Synehubov表示，法證專家檢查伊久姆（Izium）發現的146具屍體，指當中大多數為平民，包括兩名兒童。

俄羅斯克里姆林宮否認，俄軍在哈爾科夫地區有干犯任何戰爭罪行。

【02：34】烏克蘭盧甘斯克地區（Luhansk）首長Serhiy Haidai表示，烏軍已全面控制當地一個小村落，象徵俄國失去全面控制權，未能達成軍事目標。

【00：03】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的Pivdennoukrainsk核電廠被俄軍襲擊，幸好反應埋未受損而且運作仍然正常。

【本港時間9月19日】

【14：05】烏軍聲稱，在哈爾科夫（Kharkiv）﹑頓涅茨克（Donetsk）及基爾松地區（Kherson）成功抗擊俄軍，並指烏軍在哈爾科夫的Oskil河東岸取得進展。

【02：34】Alla Pugacheva公開批評俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，指俄軍陣亡為的只是幻想中的目標。73歲的Alla Pugacheva亦向俄國司法部門喊話，要求被列為外國代理人。

Alla Pugacheva的丈夫Maxim Galkin上周與一眾記者﹑人權份子及反對派人士，被政府列為外國代理人。

【本港時間9月18日】

【14：55】烏克蘭軍早前於烏東戰略城市伊久姆一個亂葬崗發現400多具屍體，當局透露大部分死者身份為婦孺等平民，而部分屍體上可看到死者曾遭受酷刑的跡象。【下一頁】

【08：08】國際原子能機構（IAEA）指，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已重新連接電網，6個反應堆已經停止運作，但仍依賴電力供應來進行冷卻。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

墨西哥7.6級地震最少1死 撞正2大地震紀念日

下一篇文章

【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬
【英女王國葬】王室私人儀式展開 女王將與王夫合葬（不斷更新）
【英女王國葬】王室私人儀式展開 女王將與王夫合葬（不斷更新）
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？
【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？
【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款