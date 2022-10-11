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【烏克蘭戰爭】烏全境響起空襲警報 美批俄襲平民目標野蠻（不斷更新）

環球社會熱點 17:00 2022/10/11

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第230日。烏克蘭政府表示，周一俄軍連環攻擊破壞能源設施，將需暫停向出口電力。烏克蘭緊急救援服務表示，周一共最少14人喪生及近百人受傷。美國政府譴責俄羅斯的導彈襲擊，攻擊平民目標屬野蠻行為。

【本港時間10月11日】

【16：57】烏克蘭全境周二響起空襲警報，中西部文尼察（Vinnytsia）早於當地時間早上7時起（香港時間中午12時）已開始有警報。扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區聲稱，同日凌晨的襲擊導致1人死亡。

【14：32】烏克蘭緊急救援服務部門周二更新死傷人數，增至最少18人死，105人受傷。

【10：48】能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）周一表示，當日俄國多次導彈襲擊對烏克蘭造成兩國開戰以來最大破壞，直指熱力發電廠及變電站受到嚴重損傷。因此，烏克蘭在周二（11日）起暫停出口電力，直至烏國能源系統穩定。【下一頁】

【06：55】美國總統拜登（Joe Biden）譴責俄羅斯「野蠻」地攻擊非軍事目標，白宮指拜登承諾持續向烏克蘭提供防衛所需的物資，包括先進的防空系統。

【02：03】烏克蘭緊急救援服務部門周一晚（10日）更新俄軍襲擊下的死傷者數目，指最少14人喪命，另有97人受傷。

【本港時間10月10日】

【18：55】普京周一發表電視講話，稱烏克蘭多地的轟炸是報復克里米亞大橋的爆炸，並威脅或進一步強硬報復烏克蘭，同時再次指責烏克蘭政府是恐怖份子。【下一頁】

【16：45】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）重申，盟友應立即向烏克蘭提供防空及導彈防禦系統。

【16：00】烏克蘭其他城市周一（10日）亦據報受到俄軍轟炸，聶伯羅州（Dnipropetrovsk）據悉遭受多次火箭炮攻擊，造成人命傷亡。哈爾科夫（Kharkiv）北部亦傳出爆炸聲，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）亦被指遭俄國戰機轟炸。西部城市利沃夫（Lviv）同樣傳有爆炸聲，市長Andriy Sadovyi指有重要基建被炸中。

【15：55】烏克蘭首都基輔再次遭受襲擊，市中心傳出多次爆炸，據悉是俄羅斯導彈襲擊。路透社報稱，轟炸導致最少5人死亡，另有12人受傷。【下一頁】

【10：36】普京（Vladimir Putin）批評克里米亞大橋爆炸事件為恐懼，意在破壞當地的重要民用基建，直指是烏克蘭方所為。另外，普京周一（10日）將召開國家安全會議，商討大橋爆炸事件。【下一頁】

【01：46】烏克蘭政府把扎波羅熱（Zaporizhzhia）襲擊死亡人數下調至最少12人；烏克蘭國家核能公司Energoatom指當地核電廠恢復外部電力供應；澤連斯基揚言要發動襲擊者負責。

【00：52】烏軍發言人聲稱，自8月起已收復赫爾松地區（Kherson）約1,170平方公里領土，並指軍隊正取得進展，但仍需要大量努力鞏固收復領土的局勢。

【本港時間10月9日】

【19：15】俄媒報道，克里米亞大橋爆炸案汽車的車主為一名俄羅斯男子，他自稱事發時身處國外與爆炸案無關。【下一頁】

【18：51】烏克蘭郵政部宣布下月推出一款「克里米亞大橋爆炸」主題郵票。首都基輔亦擺放一幅描繪事發場景的畫作，吸引大量民眾蜂擁「打卡」。【下一頁】

【17：14】克里米亞人憂慮後勤短缺紛紛搶購燃料，更有大量人排長龍乘坐渡輪爭相離開當地。【下一頁】

【13：38】烏克蘭東南部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）遇襲，已造成最少17人死亡及40人受傷，烏克蘭總統顧問Anton Gerashchenko指控為俄軍所為。【下一頁】

【11：22】克里米亞大橋爆炸造成3人死亡，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令加強安全措施，該橋已部分重開恢復通車。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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