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【烏克蘭戰爭】烏促西方增援加強防空 普京取消年度會議（不斷更新）

環球社會熱點 11:48 2022/12/13

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第293日。烏克蘭官員促請西方盟友，向烏軍提供愛國者導彈及其他現代化防空系統等武器裝備，加強烏克蘭的防空能力。俄羅斯克里姆林宮宣布，總統普京今年將不會舉辦年度會議。

【本港時間12月13日】

【11:13】克里姆林宮宣布，今年將不會有由普京（Vladimir Putin）主持的年度會議。同時，政府今年亦不會舉辦往年的新年活動。發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）指出，普京將如常發表講話。【下一頁】

【02:39】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）呼籲西方盟友，為烏克蘭提高防空能力，援助愛國者導彈（Patriot missile）等軍事裝備，抵抗俄軍針對烏克蘭電網的攻擊，避免產生新一輪難民潮。

【本港時間12月12日】

【18:13】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄軍仍把控制早前宣稱獨立的4個烏克蘭地區視為目標，但相信難再擴大在頓涅茨克（Donetsk）的控制。

【17:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（11日）與美國總統拜登（Joe Biden）﹑法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，聲稱將有重大宣布。【下一頁】

【10:59】盧甘斯克（Luhansk）州長Serhiy Gaidai服訪時表示，烏軍上周六（10日）炮轟當地一間酒店，成功命中俄軍僱傭兵﹑準軍事組織「瓦格納」（Wagner）的指揮中心，並擊斃多人。

【00:58】俄羅斯媒體引述克里姆林宮報稱，普京與埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，二人討論能源計畫。據悉，二人交流在土耳其建立區域天然氣中心。

【本港時間12月11日】

【12:19】澤連斯基指控俄軍使烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）淪為廢墟。而烏軍報告稱，烏克蘭多個地區遭到導彈、火箭和空襲。

【00:20】英國前首相約翰遜（Boris Johnson）於《華爾街日報》撰文，敦促西方國家加大對烏克蘭援助，以期盡快在明年結束對俄羅斯的戰爭，更指盡快停戰符合包括俄羅斯在内所有人的利益。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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