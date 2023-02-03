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【烏克蘭戰爭】烏促歐盟加大制裁 普京斥德再威脅俄安全（不斷更新）

環球社會熱點 10:48 2023/02/03

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第345日。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日借二戰紀念活動，斥責德國援助烏克蘭坦克，形容德國再次威脅俄羅斯安全。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）促請歐盟，在俄烏戰爭進入一周年時加大對俄國制裁。

【本港時間2月3日】

【10:40】普京在紀念二戰史達林格勒戰役（Battle ofStalingrad）演說中表示，德國決定向烏克蘭援助坦克是重覆歷史，直言令人難以相信，稱「俄羅斯再次受德國豹式坦克威脅」。【下一頁】

【01:29】澤連斯基周四（2日）與歐盟領袖會晤時表示，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）商討新一輪俄羅斯制裁，再次呼籲歐盟加大制裁俄羅斯，直指歐盟制裁步伐減慢，而俄國慢慢適應被制裁。

【本港時間2月2日】

【10:55】烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）警告俄軍將動員大批兵力展開新攻勢，認為俄羅斯人活於象徵主義之中，因此相信俄軍會嘗試在入侵烏克蘭一周年時向烏大舉進攻。【下一頁】

【07:21】英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）指，他認為英國目前將戰機派往烏克蘭並非正確做法，也不是一個可靠的決定，再次表態拒絕派戰機援烏。

【本港時間2月1日】

【18:37】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）重申，即使美國向烏克蘭提供遠程火箭炮亦不會改變戰爭。

【12:00】路透社引述兩名美國官員報稱，美國預計在本周宣布，向烏克蘭增加超過20億美元（約156.8億港元）軍事援助。美方預計首次供應遠程火箭炮，同時亦預計援助愛國者防空系統﹑高精準武器及「標槍」反坦克武器。【下一頁】

【01:22】英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）發言人表示，學習操控戰機需時數月，認為向烏克蘭援助戰機不實際。德國則表明，不會向烏克蘭提供戰機。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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