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【烏克蘭戰爭】烏住宅大樓被炸增至21死 英首次軍援坦克（不斷更新）

環球社會熱點 19:03 2023/01/15

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第326日。俄羅斯再次向烏克蘭發動空襲，意圖繼續打擊烏國能源基建。當地有住宅大樓被擊敗，導致多人喪生。英國繼續增加向烏克蘭的軍事援助，更首次提供戰鬥坦克。

【本港時間1月15日】

【19:02】第聶伯羅地區議會領袖Mykola Lukashuk表示，住宅大樓被炸遇難者增至21人，仍有最少35人失蹤。

【14:48】烏克蘭指俄軍上周六（14日）先後發動兩輪襲擊，主要目標仍然是能源基建。第聶伯羅（Dnipro）一幢9層樓高住宅大廈被擊中，導致最少14人死亡，68人受傷。 【下一頁】

【09:13】英國首相辦公室表示，將增加向烏克蘭的軍事援助，提供更多武器裝備，當中包括首次援助的14架挑戰者2坦克（Challenger 2 tank）。

【本港時間1月13日】

【12:02】蘇勒答爾（Soledar）近日成為俄烏兩軍最新戰線，烏軍稱成功阻擋俄僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner）的攻擊。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指當地兩支部隊守住防線，並對敵人造成重大損傷，惟他未提供更多詳情。澤連斯基強調，會為蘇勒答爾及巴赫穆特（Bakhmut）烏軍提供一切支援，協助保住兩地。

【05:25】約翰遜（Boris Johnson）被指可能訪問烏克蘭，並與澤連斯基會面。保守黨人士憂慮，約翰遜此行可能打擊現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）的威信。

【本港時間1月12日】

【02:44】俄羅斯總統普京任命Valery Gerasimov接替Sergei Surovikin，成為對烏克蘭戰事的指揮官。俄羅斯國防部指，新任命構成在烏克蘭戰鬥的俄軍領導狀態提升。

【00:43】俄羅斯總統普京與官員召開會議期間，表示俄軍去年9月吞併的4個烏克蘭地區形勢艱難，强調俄羅斯擁有改善四個地區生活所需的一切資源。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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