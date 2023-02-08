【烏克蘭戰爭】烏任命新内政部長 德國丹麥荷蘭供百輛主戰坦克（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第350日。烏克蘭政府任命新内政部長，並呼籲結束可能破壞團結的謠言。另外，德國、丹麥和荷蘭宣布，會向烏克蘭提供最少100輛翻新的「豹1」主戰坦克。

【本港時間2月8日】

【10:08】德國、丹麥和荷蘭發表聯合聲明，宣布會向烏克蘭提供最少100輛翻新的「豹1」主戰坦克。

【00:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）任命新内政部長Ihor Klymenko，並任命Vasily Malyuk為新的安全部門負責人。澤連斯基呼籲停止傳播可能破壞團結的謠言。

【本港時間2月7日】

【18:46】烏克蘭軍方周二（7日）聲稱，在過去24小時內擊斃1,030名俄軍，為烏軍單日殺敵人數新高。烏軍更宣稱，在過去兩日摧毀25架俄軍坦克。

【14:50】烏克蘭盧甘斯克地區首長Serhiy Haidai表示，目睹俄軍在部署愈來愈多後備兵力，武器裝備亦不斷運往烏東，估計敵方準備下周可能發起的新一輪全面進攻。

【06:42】歐盟官員表示，澤連斯基或在周四（9日）訪問歐盟總部布魯塞爾，與高層官員會晤，並在歐洲議會發表演說。

【本港時間2月6日】

【10:54】貝内特指俄烏戰爭初曾訪問莫斯科，曾經詢問普京是否打算殺死澤連斯基。普京當時表示他不會殺澤連斯基。 【下一頁】

【06:19】受國防部貪污傳言影響，烏克蘭政府或撤換新任防長，列茲尼科夫將調至其他部門任職。

【本港時間2月5日】

【18:19】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，與俄羅斯總統普京通話時，對方未曾出言威脅德國。

【14:42】澤連斯基指出，頓巴斯地區戰事愈發緊張，俄國再次投入更多兵力及武器發動攻勢，試圖突破烏軍在當地的防線。

【04:08】能源部長German Galushchenko表示，敖德薩變電站火勢已受控，重點基建供電已恢復，食水及暖氣亦回復供應。

【本港時間2月4日】

【15:00】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，若烏克蘭試圖襲擊克里米亞，會有報復性打擊行動，不會有談判。

【10:00】美國宣布再向烏克蘭提供價值22億美元（約171.6億港元）的軍事援助，包括射程達150公里的「陸射小直徑炸彈」，但拒絕猜測烏軍會否用於奪回克里米亞。另外，德國亦宣布，將向烏克蘭提供豹1型主戰坦克。

【08:00】歐盟周五（3日）宣布，成員國同意對俄羅斯石油產品設定價格上限。其中柴油每桶價格不超過100美元（約780港元）。而燃料油及石腦油（naphtha）則為每桶45美元（約351港元）。周日（5日）起開始實施，但此前購買的產品有45至55日的緩衝期。

【03:29】歐盟表示將於2月24日，即俄烏戰爭爆發一周年時，宣布對俄羅斯的第10輪制裁內容。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，新一輪制裁將針對俄羅斯戰爭機器所使用的技術。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀