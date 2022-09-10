【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏軍收復哈爾科夫30多城鎮（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第199日。烏克蘭表示，烏軍在第二大城市哈爾科夫發動突襲反擊，收復逾30個城鎮，據報烏軍反攻至區內運輸樞紐庫普揚斯克的外圍。分析指，烏軍若收復庫普揚斯克，可以中斷俄軍在烏東的補給，幾千名俄軍可能被圍困。

【本港時間9月10日】

【14：05】烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍在哈爾科夫收復逾30個城鎮。哈爾科夫的親俄政府領袖承認，有部分城鎮失守，正疏散居民。

【本港時間9月8日】

【18：46】美國國防卿布林肯（Antony Blinken）突然到訪烏克蘭首都基輔，為俄烏開戰逾半年來第二度訪問當地。

【18：03】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，向烏克蘭增加6.75億美元軍事援助（約53億港元）。奧斯汀指美國及盟友在俄烏戰場上見到援助收效，稱最新軍援包括反坦克系統及榴彈炮等武器裝備。

【11：42】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）最新演說中提出，明年財政預算屬「戰時預算」，投入數十億美元在國防及國家安全層面。澤連斯基亦確保全面支付退休金等福利，強調其他開支不會有重大削減。

【05：41】烏軍南部指揮司令宣布，成功奪取數個哈爾科夫（Kharkiv）附近地區據點。烏東地區俄羅斯控制的「頓涅茨克人民共和國」官員亦承認，哈爾科夫一個小鎮被烏軍包圍，並威脅附近另一軍事要點伊久姆（Izium）。

【本港時間9月7日】

【09：41】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於聯合國安理會會議發言，呼籲在扎波羅熱核電廠周圍建立一個安全區，包括要求俄軍撤軍並同意烏克蘭軍不會進入。

【07：12】國際原子能機構的報告指，扎波羅熱核電廠違反了安全原則，該強調有迫切需要採取臨時措施，以防止因軍事手段造成的物理損害會引起核事故。該機構指為實現此目標，呼籲建立核安全保護區。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明