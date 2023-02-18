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【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏克蘭別無選擇（持續更新）

環球社會熱點 15:38 2023/02/18

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第360日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過視像於慕尼黑安全會議發言，強調烏克蘭別無選擇，必須在俄烏戰事中取勝。德國表明須為烏克蘭長期作戰做準備，盟國應加快運送坦克到烏克蘭。英國亦指正努力縮短運送軍備予烏克蘭的時間，力求於數周、以至數日內送抵前線。

【本港時間2月18日】

【15:30】澤連斯基強調，烏克蘭別無選擇，必須在俄烏戰爭中取勝，並指俄羅斯亦會侵略其他國家。 

【本港時間2月17日】

【09:07】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，不會為達成潛在和平協議放棄任何烏克蘭領土，指割讓土地代表俄羅斯可不斷捲土重來。

【00:37】俄羅斯與烏克蘭兩國再次交換各101名戰俘，烏克蘭透露百名軍人及一名平民已安全返回烏克蘭。

【本港時間2月16日】

【12:34】烏克蘭副國防部長馬利亞（Hanna Maliar）表示，烏東戰情緊張及十分困難，指俄軍全天候進襲烏軍防線。總統辦公室點名盧甘斯克地區（Luhansk），指當地戰況仍然艱困。

【04:02】烏軍指在基輔成功擊落6個相信是俄軍的偵察氣球，稱氣球上或有角形反射器及偵察工具，軍方估計行動為消耗烏軍防空裝備。【下一頁】

【本港時間2月15日】

【12:12】米利指俄羅斯在「戰略﹑軍事行動及戰術」層面（strategically, operationally and tactically）已在俄烏戰爭中落敗，直言俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）去年認為能快速獲勝是錯誤。

【10:46】美國研究組織「衝突觀察家」（Conflict Observatory）最新報告指出，俄國政府有系統地拐帶烏克蘭兒童，並意圖把他們變成俄羅斯支持者。

【本港時間2月14日】

【13:06】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指出，發現俄軍正向烏克蘭發起新一輪攻勢。一名北約消息人士指出烏軍彈藥消耗量極大，甚至超越西方盟友的生產能力。【下一頁】

【00:49】美國駐莫斯科大使館指出，近日美國公民在當地被錯誤扣押的風險上升，呼籲任何在當地居住或正在旅行的美國公民應立即離開俄羅斯，亦促請美國民眾不應前往俄羅斯旅行。

【本港時間2月13日】

【14:20】英國衛報指伊朗政府利用船隻及國營航班，偷向俄羅斯運送最少18部新型的長程攻擊無人機。據悉，有關武器不止更先進，而且與俄軍早前頻繁使用的自殺式無人機不同，新無人機飛行高度更高，完成空襲後能完整返回基地。

【11:15】美國霍士新聞（Fox News）引述消息人士報稱，摩根大通的銀行家上周與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及政府高官會晤，商討成立200億至300億美元（約1,570億至2,355億港元）私人資本。【下一頁】

【本港時間2月12日】

【13:02】俄羅斯國防部表示，俄軍早前大規模打擊烏克蘭軍事工業的關鍵能源設施。烏克蘭能源部長German Galushchenko表示，俄軍用導彈和無人機襲擊六個地區的電力設施，導致該國大部分地區停電。

【04:18】俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納」（Wagner）預測，俄軍或需要兩年時間才可攻陷烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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