【烏克蘭戰爭】澤連斯基：戰爭進入第二階段 俄軍全力攻烏東（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第55日，烏克蘭總統澤連斯基指戰爭進入第二階段，俄羅斯已經展開在烏克蘭東部頓巴斯地區的攻勢。美國白宮表明，總統拜登暫時無意訪問烏克蘭，但會在周二（19日）與一眾盟友通電話，商討如何幫助烏克蘭。外國企業不斷撤出或暫停在俄羅斯的業務，莫斯科市長憂慮將有20萬人失業。

【本港時間4月19日】

【17:50】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）證實，俄軍於烏克蘭的特別軍事行動進入新一階段，他預計這一階段行動將有顯著進展。

【16:50】俄羅斯發出最後通牒，敦促仍留在烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）當地Azovstal鋼鐵廠的烏兵在莫斯科時間中午（本港下午5點）前投降。

【14:43】法國財長勒梅爾（Bruno le Maire）表示，希望數周內成功遊說歐盟成員國，落實停止入口俄羅斯石油，並指總統馬克龍（ Emmanuel Macron）亦希望執行有關措施。

【13:14】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，馬里烏波爾的烏軍持續抵抗俄軍直至最後一刻，堅持當地仍未落入俄國手中。

【08:50】美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）重申，總統拜登（Joe Biden）暫時未有計劃訪問烏克蘭，但周二會與其他盟友舉行視像會議，商討如何幫助烏克蘭對抗俄羅斯。【下一頁】

【07:53】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍已展開對頓巴斯地區（Donbas）地區的攻勢，強調不論敵軍數量，烏克蘭仍然會守衛領土，並稱早已準備應對俄軍攻擊。【下一頁】

【00:18】莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，由於大批外國企業離開俄羅斯，當地20萬人恐成失業大軍。當局已準備撥款33.6億盧布（約3.25億港元），協助有關人士。

【本港時間4月18日】

【17:29】烏克蘭官員Serhii Haidai透露，持有大批裝備的俄軍已經進入盧甘斯克（Luhansk）地區東部城鎮Kreminna，並開始發動攻勢，嘗試突破當地守軍防線，並在當地展開街頭巷戰。

Haidai表示，Haidai指原本打算透過森林撤離平民避開炮火，平民現時已經不可能撤離，亦難以估算仍有多少平民留在城市內。

【15:46】路透社引述利沃夫州州長Maksym Kozytskyy報稱，俄軍3枚導彈在當地時間早上擊中軍事設施，另一枚則打中輪軚補給設施。Kozytskyy稱轟炸中暫導致6人死亡8人受傷。

據俄羅斯新聞社（RIA）報道，俄國軍方聲稱連夜的炮火共擊中18處烏克蘭軍指揮點，摧毀16個烏軍軍事建築。俄空軍摧毀8部烏軍裝甲車輛及消滅一個營的兵力，擊落3部烏軍戰機及11部無人機。

塔斯社則報稱，俄國防部表示，俄軍通宵的攻勢命中315個烏方目標，利用導彈摧毀4個武器及軍事裝備倉庫。

【14:33】多間外國媒體報稱，烏克蘭西部城市利沃夫遭受俄羅斯導彈轟炸，多處傳出爆炸聲。當地州長Maksym Kozytskyy表示，最少被5枚俄國導彈轟炸，呼籲民眾留在防空洞內。

【11:18】烏克蘭表示已完成填寫加入歐盟的申請表，希望可在6月舉行歐盟委員會會議時，已取得加入候選國資格。【下一頁】

【06:14】馬里烏波爾市長幕僚Petro Andriushchenko聲稱，當地或在周一起禁止進出，警告任何留在當地市民可能被「過濾」（filtered out）。Andriushchenko更指出，俄軍開始發放城內通行證，無證者難在城內走動。

【01:30】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄烏近周未有任何外交層面上交流，東南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的情況可能成為俄烏和談紅線。【下一頁】

【00:05】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，不會放棄烏東領土換取結束與俄羅斯的戰爭。強調烏軍正準備在當地迎戰俄軍。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明