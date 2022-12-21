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【烏克蘭戰爭】澤連斯基首外訪赴美 俄被指再獲更多伊朗無人機（不斷更新）

環球社會熱點 14:47 2022/12/21

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第301日。烏克蘭總統澤連斯基據指由戰爭爆發以來第一次外訪，料前往美國與總統拜登及國會領袖會面。英國指控俄羅斯用先進軍備部件，向伊朗換取更多無人機。

【本港時間12月21日】

【14:45】白宮證實澤連斯基訪問，將與拜登見面。官員表明，拜登不會向澤連斯基施壓，要求對方與俄羅斯談判。

【10:47】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）據傳在周三（21日）訪問美國，在白宮與拜登（Joe Biden）會面，並會在國會發表演說。【下一頁】

【00:56】英國防相華禮士（Ben Wallace）指控伊朗成為俄羅斯最大軍備供應商之一，指俄國以先進軍事裝備的零部件與伊朗交換超過300部自殺式攻擊無人機。

【本港時間12月20日】

【18:55】普京承認，9月經過公投加入俄羅斯的4個烏克蘭東部地區的處境十分困難。

【10:59】歐盟能源部長會議同意，在荷蘭天然氣交易中心（Dutch Title Transfer Facility，簡稱TTF）交易的天然氣期貨合約於連續3日每兆瓦時（megawatt hour）超過180歐元，即觸發價格上限機制。【下一頁】

【02:01】普京（Vladimir Putin）到訪白俄羅斯後再次表明，俄羅斯沒有興趣吞併任何國家，直指行動不合理。

【本港時間12月19日】

【09:08】澤連斯基透露，再多300萬人恢復供電，累計重獲電力供應人數達到900萬，基輔供暖全面復常。

【00:44】俄羅斯軍隊再炮擊南部城市赫爾松（Kherson），包括市中心都遭受炮火影響，造成3人受傷，其中一人傷勢嚴重。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

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