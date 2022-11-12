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【烏克蘭戰爭】澤連斯基讚揚赫爾松居民從未放棄（不斷更新）

環球社會熱點 17:30 2022/11/12

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第262日。烏軍持續在南部地區取得進展，成功收復赫爾松市 ，並接近收復尼古拉耶夫。俄軍聲稱已全面撤離赫爾松市，完成在第聶伯河東岸的部署。這是俄烏開戰8個多月來，烏軍首次攻陷被俄軍佔領的地方首府，外間亦視此為俄軍的重大軍事挫敗。

【本港時間11月12日】

【16:50】烏軍重奪赫爾松（Kherson）後，接近收復位於赫爾松西北的尼古拉耶夫（Mykolaiv），連接第聶伯河（Dnipro）的水管同樣再次落入烏方控制，相信很快可以重新供水。

【14:30】烏克蘭國家安全委員會呼籲，居民暫時不要急於重返家園，因俄軍全面催毀赫爾松的基礎建設，亦擔心對方撤走前於大範圍地區埋有地雷。 

【13:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，周五（11日）是歷史性的一日，讚揚赫爾松居民從未放棄。

【本港時間11月11日】

【20:50】俄羅斯國防部宣布，俄軍已全面撤出赫爾松，完成在第聶伯河東岸設防綫。烏軍已開入赫爾松市，並於官方建築物升起烏克蘭旗幟。

【11:50】烏軍發言人表示，烏軍在赫爾松地區已向前推進7公里，控制270平方公里領域，更接近首府赫爾松市。惟澤連斯基的幕僚擔憂，俄軍撤離時會把赫爾松設置成「死亡陷阱」。 【下一頁】

【09:14】俄羅斯國防部確認，軍隊正根據先前批准的計劃，準備有秩序地撤出第聶伯河西岸。

【本港時間11月10日】

【16:15】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不會出席下周於印尼峇里舉行的20國集團（G20）峰會，改由外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席。

【12:15】俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）建議，俄軍從位處附近的第聶伯河西岸地區戰略性撤離，並在東岸地區建立防線。 【下一頁】

【09:19】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，估計俄軍自戰爭以來已有超過10萬名士兵死傷，烏軍傷亡人數亦類近。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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