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【烏克蘭戰爭】澤連斯基誓言收復頓涅茨克 批俄入侵阻應對氣候危機（不斷更新）

環球社會熱點 13:07 2022/11/09

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第259日。烏克蘭總統澤連斯基表明，不會放棄東部任何一處領土。首都基輔近400萬人陷入斷電狀況，澤連斯基強調情況為穩定能源供應。澤連斯基亦視像亮相聯合氣候大會，指終止俄羅斯入侵烏克蘭是處理氣候危機必要行動。

【本港時間11月9日】

【09:25】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下令烏軍繼續進攻頓涅茨克（Donetsk），強調不會在領土問題讓步。

【06:49】烏克蘭首都持續陷入能源供應不足，東地14區約400萬人無電用。澤連斯基強調，現時缺電狀況只穩定能源，並非出現危機。

【03:17】第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）開幕後，澤連斯基首次亮相，指除非俄羅斯停止入侵烏克蘭，否則全球無法應對氣候危機。

【本港時間11月8日】

【04:25】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表演説，透露烏軍在烏克蘭東部及東南部正逐步擊退俄軍，東部頓涅茨克地區仍是戰鬥的中心，聲稱每天都有數百名俄軍陣亡。

【00:48】烏克蘭防長列茲尼科夫（ Oleksii Reznikov）宣布，烏克蘭獲挪威、西班牙及美國等西方盟友提供新一批軍事援助，包括國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）。

【本港時間11月7日】

【13:00】《華爾街日報》周日（6日）報道，沙利文（Jake Sullivan）最近數月一直和俄羅斯克里姆林宮外交政策幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov），及俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）秘密通話，重點是防止戰事升級。

【08:46】傑素高（Vitali Klitschko）警告民眾基輔最惡劣時或失去電力及食水供應，呼籲他們做好離開基輔的準備。

【05:58】澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）表示，俄軍正集中火力及資源攻擊烏克蘭基建，首要對象是能源基建。澤連斯基指逾450萬人恐面對停電情況。

【本港時間11月6日】

【15:40】伊朗國家通訊社（IRNA）引述外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian），承認在俄烏戰爭爆發前數個月，曾向俄羅斯付運少量無人機，屬伊朗首次承認有提供無人機予俄軍。但他否認向俄羅斯提供導彈，更指西方國家說法大驚小怪。【下一頁】

【10:14】華盛頓郵報上周六（5日）引述文件，指美方官員私下曾向烏克蘭高層表示，希望烏方鹿發對和談保持開放態度的訊號，收回澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）公開拒絕與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判的言論。

報道更指出，美方不打算讓烏克蘭與俄羅斯真正談判，而且希望確保烏方能夠繼續獲得支持。官員甚至聲稱，部分盟友對烏克蘭事宜感疲倦為真有其事。

【本港時間11月5日】

【16:36】俄羅斯總統普京普京決定擴大兵源，修改法律容許曾犯重罪的釋囚入伍。【下一頁】

【14:36】有美國智庫指監測到北韓火車駛進俄羅斯境内，懷疑向俄秘密運送武器，用於烏克蘭戰爭。【下一頁】

【11:18】俄羅斯總統普京出席俄羅斯民族統一日紀念活動，公開支持撤離赫爾松地區的平民，並強調平民不應為此受苦。【下一頁】

【07:59】赫爾松親俄政府曾短暫宣布在該市實施24小時宵禁，官員強調是要保障居民抵擋潛在烏克蘭攻勢，但其後撤回宵禁。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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