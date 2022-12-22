【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美爭援助不斷 俄料再增兵至150萬（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第302日。烏克蘭總統澤連斯基在戰爭後首次外訪，到美國與總統拜登會面，並在國會演說。拜登向澤連斯基承諾，烏克蘭不會獨自對抗俄羅斯。澤連斯基亦促請美國國會，繼續援助烏克蘭。俄羅斯總統普京支持俄軍增兵計劃，指將可有助解決俄國軍事安全上的問題。

【本港時間12月21日】

【10:28】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）向國會議員強調，美國對烏克蘭援助不是慈善，而是對全球民主及安全的投資。澤連斯基亦指出，全球各國已經緊密聯繫，沒有空間讓一個國家可以獨善其身同時感到安全。【下一頁】

【07:29】拜登（Joe Biden）與澤連斯基會面後舉行記者會，重申美國會維持對烏克蘭的承諾，指烏方不會獨自面對，因為美國了解今次戰爭有重大意義。

【03:02】普京（Vladimir Putin）出席軍方會議時表示，認同防長紹伊克（Sergei Shoigu）增兵38.5萬至150萬人的建議，指增兵將能確保解決俄羅斯軍事安全的問題。

【本港時間12月21日】

【14:45】白宮證實澤連斯基訪問，將與拜登見面。官員表明，拜登不會向澤連斯基施壓，要求對方與俄羅斯談判。

【10:47】澤連斯基據傳在周三（21日）訪問美國，在白宮與拜登會面，並會在國會發表演說。【下一頁】

【00:56】英國防相華禮士（Ben Wallace）指控伊朗成為俄羅斯最大軍備供應商之一，指俄國以先進軍事裝備的零部件與伊朗交換超過300部自殺式攻擊無人機。

【本港時間12月20日】

【18:55】普京承認，9月經過公投加入俄羅斯的4個烏克蘭東部地區的處境十分困難。

【10:59】歐盟能源部長會議同意，在荷蘭天然氣交易中心（Dutch Title Transfer Facility，簡稱TTF）交易的天然氣期貨合約於連續3日每兆瓦時（megawatt hour）超過180歐元，即觸發價格上限機制。【下一頁】

【02:01】普京（Vladimir Putin）到訪白俄羅斯後再次表明，俄羅斯沒有興趣吞併任何國家，直指行動不合理。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀