  • 18°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美爭援助不斷 俄料再增兵至150萬（不斷更新）

環球社會熱點 10:50 2022/12/22

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第302日。烏克蘭總統澤連斯基在戰爭後首次外訪，到美國與總統拜登會面，並在國會演說。拜登向澤連斯基承諾，烏克蘭不會獨自對抗俄羅斯。澤連斯基亦促請美國國會，繼續援助烏克蘭。俄羅斯總統普京支持俄軍增兵計劃，指將可有助解決俄國軍事安全上的問題。

【本港時間12月21日】

【10:28】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）向國會議員強調，美國對烏克蘭援助不是慈善，而是對全球民主及安全的投資。澤連斯基亦指出，全球各國已經緊密聯繫，沒有空間讓一個國家可以獨善其身同時感到安全。【下一頁】

【07:29】拜登（Joe Biden）與澤連斯基會面後舉行記者會，重申美國會維持對烏克蘭的承諾，指烏方不會獨自面對，因為美國了解今次戰爭有重大意義。

【03:02】普京（Vladimir Putin）出席軍方會議時表示，認同防長紹伊克（Sergei Shoigu）增兵38.5萬至150萬人的建議，指增兵將能確保解決俄羅斯軍事安全的問題。

【本港時間12月21日】

【14:45】白宮證實澤連斯基訪問，將與拜登見面。官員表明，拜登不會向澤連斯基施壓，要求對方與俄羅斯談判。

【10:47】澤連斯基據傳在周三（21日）訪問美國，在白宮與拜登會面，並會在國會發表演說。【下一頁】

【00:56】英國防相華禮士（Ben Wallace）指控伊朗成為俄羅斯最大軍備供應商之一，指俄國以先進軍事裝備的零部件與伊朗交換超過300部自殺式攻擊無人機。

【本港時間12月20日】

【18:55】普京承認，9月經過公投加入俄羅斯的4個烏克蘭東部地區的處境十分困難。

【10:59】歐盟能源部長會議同意，在荷蘭天然氣交易中心（Dutch Title Transfer Facility，簡稱TTF）交易的天然氣期貨合約於連續3日每兆瓦時（megawatt hour）超過180歐元，即觸發價格上限機制。【下一頁】

【02:01】普京（Vladimir Putin）到訪白俄羅斯後再次表明，俄羅斯沒有興趣吞併任何國家，直指行動不合理。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美 拜登：你永不孤立無援

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
英93歲老婦等唔到救護車 受傷倒地尖叫逾1日
英93歲老婦等唔到救護車 受傷倒地尖叫逾1日
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間11:00）
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款