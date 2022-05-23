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【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲最大力度制裁俄 烏不接受領土讓步和談（不斷更新）

環球社會熱點 18:40 2022/05/23

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第89日。俄烏戰爭和談停滯多時，烏方表明不接受任何涉及領土讓步的和談，俄方強調有意重啟和談。英國首相府表示，加大對烏克蘭的人道援助。法國官員表示，烏克蘭加入歐盟可能需時15至20年。

【本港時間5月22日】

【18:36】澤連斯基在世界經濟論壇中呼籲，全球社會應對俄羅斯作出最大力度的制裁，包括全面禁運俄羅斯石油﹑全面禁止俄羅斯銀行及叫停與俄羅斯的貿易等。

澤連斯基指各國制裁不應是俄國行動的回應，應採取預防性制裁，強調制裁早落實，俄烏戰爭或不會開始。

【18:12】俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）因謀殺烏克蘭平民被裁定干犯戰爭罪，遭法庭判處終身監禁。

【16:14】澤連斯基將在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇中，向全球領袖發表講話。

【08:59】英國首相府表示，首相約翰遜（Boris Johnson）會加大對烏克蘭提供的食物及人道援助。

【01:12】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚長Andriy Yermak表明，不會接受任何涉及領土讓步的和談，俄烏戰爭必須以俄軍完全撤出烏克蘭終結。俄羅斯克里姆林宮官員梅津斯基（Vladimir Medinsky）則指出，俄方願意重啟和談。【下一頁】

【00:02】法國歐州部長博納（Clement Beaune）表示，烏克蘭不可能在未來半年內成為歐盟成員國，估計需時15至20年。【下一頁】

【本港時間5月22日】

【18:42】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）於烏克蘭國會發表演説，是自俄烏開戰以來首位親自於烏克蘭議會發表演説的外國領袖，他強調只有烏克蘭有權決定其未來。

【17:52】俄羅斯國防部表示，俄軍空襲烏克蘭尼古拉耶夫（Mykolaiv）及頓巴斯地區（Donbas），聲稱擊中了頓巴斯3個指揮點和4個彈藥庫。

【16:27】芬蘭拒絕了俄羅斯提出以盧布購買天然氣的要求，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）停止向芬蘭出口天然氣。

【13:00】盧甘斯克州長表示，俄軍持續炮擊當地，當地過去一日有57人撤離盧甘斯克。

【06:01】美國智庫戰爭研究所指，俄軍正加緊包圍和佔領烏克蘭盧甘斯克州的北頓涅茨克市（Severodonetsk），試圖攻下烏克蘭在盧甘斯克州的最後一個據點。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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