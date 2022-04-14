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【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲俄和平與被孤立擇其一 美歐增105億軍援（不斷更新）

環球社會熱點 12:35 2022/04/14

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第50日。美國與歐盟先後宣布增加對烏克蘭的軍事援助，分別達8億美元及5億歐元。俄羅斯國防部表示，海軍巡航艦Moskva號嚴重受損，艦上人員在爆炸前已撤離。俄羅斯宣布制裁美國及加拿大多名國會議員，作為報復美加制裁手段。

【本港時間4月13日】

【12:32】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告俄羅斯，要麼尋求達成和平協議，要麼接受被國際社會孤立的局面。

【07:28】俄羅斯塔斯社引述國防部報稱，黑海艦隊巡航艦Moskva號被烏克蘭軍猛烈轟炸，繼而起火爆炸造成嚴重傷害，艦上眾人已完全撤離。

【06:00】美國與歐盟先後宣布，增加對烏克蘭的軍事援助，分別達8億美元（約62.72億港元）及5億歐元（約42.7億港元）。【下一頁】

【03:25】俄羅斯宣布制裁美國398眾議員及加拿大87名參議員，報復美國上月制裁俄羅斯國家杜馬328名議員，以及加拿大的連串制裁。

【本港時間4月13日】

【18:25】烏克蘭總統澤連斯基的幕僚Oleksiy Arestovych否認有過千士兵向俄軍投降，反指烏軍成功突破與亞速營（Azov battalion）匯合，強調馬里烏波爾仍未失守，正提升及加強市內防衛系統。

【16:22】俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）1,026名的烏克蘭士兵投降。烏克蘭國防部發言人Oleksandr Motuzyanyk表示，暫時未有接獲相關報告。

【12:38】澤連斯基表示，俄軍自開戰以來已承受不可挽回的損失，甚至超越前蘇聯與阿富汗的10年戰爭。

【09:18】美國總統拜登（Joe Biden）首次以「種族滅絕」（genocide）一詞，批評俄羅斯軍隊在烏克蘭的行為。白宮其後發出文字記錄，確認拜登以種族滅絕批評俄軍。【下一頁】

【06:07】烏克蘭總統澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）宣布，已拘捕國內親俄羅斯的反對派領袖Viktor Medvedchuk，並以他為條件，向俄羅斯要求交換被俘虜人士。【下一頁】

【02:08】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認，俄烏和談陷入「掘頭路」（dead end），但強調會持續對烏克蘭的特別軍事行動。【下一頁】

烏克蘭首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦承認，俄烏和談現階段非常困難，惟堅持談判必須繼續。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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