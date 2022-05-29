【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱頓巴斯情況嚴峻 普京與德法領袖對話（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第95日。烏克蘭總統澤連斯基承認，東部頓巴斯地區的戰況嚴峻。俄羅斯總統普京與德國總理朔爾茨及法國總統馬克龍通話，談論糧食問題及俄烏戰爭，兩人呼籲直接普京與澤連斯基對話。

【本港時間5月29日】

【14:33】烏克蘭官員聲稱，未與盧甘斯克（Luhansk）地區部隊失去聯繫，承認當地烏軍陷入困難的防守處境。

【06:00】澤連斯基在電視講話中承認，頓巴斯地區情況嚴峻，自2014年後被俄羅斯奪去的領土亦可能不會全部透過軍事方式，回歸烏克蘭控制。

【02:25】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周六（28日）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，俄方指3人談及糧食問題與要求西方解除制裁。德法雙方則呼籲普京，直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話。

【本港時間5月28日】

【17:25】頓巴斯（Donbas）地區城市紅利曼（Lyman）為鐵路樞紐的戰略重鎮，已落入俄羅斯支持的烏克蘭東部分離分子手上。

【16:12】盧甘斯克（Luhansk）州長指，北頓涅茨克有9成建築物遭破壞，部分地區已被俄軍夷為平地，為免烏軍被俄軍包圍俘虜，或要由盧甘斯克撤退。

【本港時間5月27日】

【17:31】俄羅斯支持的烏克蘭東部分離分子聲稱，成功佔領戰略要地頓巴斯地區城市紅利曼，控制220個據點。

紅利曼為前往當地重要城市斯拉夫揚斯克（Slovyansk） 的必經之地，亦是俄軍試圖全面控制頓巴斯地區的關鍵目標。

【08:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄軍加強東部頓巴斯地區（Donbas）攻勢，使更多地方變成不適合民眾居住的地方，強迫大批烏克蘭人離開及大量殺害平民，形容敵軍行為是「明顯的種族滅絕策略」（obvious policy of genocide）。

【02:54】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，只要西方解除對俄羅斯的制裁，俄羅斯將願意出口糧食及化肥，幫助解決現時的糧食危機。

【02:00】烏克蘭的哈爾科夫在俄軍撤離後，開始重拾普通生活。但俄軍周四（26日）再次轟炸當地，導致最少9人死亡。地區首長Oleh Synehubov批評俄軍行動不合邏輯，形容為當地居民的夢魘。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明