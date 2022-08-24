【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱烏終戰勝 美德增軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第182日。美國與德國政府分別表示，將向烏克蘭提供約30億美元及5億歐元的軍事援助。國際原子能機構（IAEA）表示，未來數日有望到訪烏克蘭扎波羅熱的核電廠。烏克蘭總統澤連斯基警告俄羅斯，如獨立日發動攻擊，將予以強烈還擊。

【本港時間8月24日】

【16:17】澤連斯基發表預先錄製的獨立日演說，指一個新國家在2月24日後重生，認為俄烏戰爭不會以和平作結，而是以烏克蘭勝利告終。

【10:52】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏方情報與國際盟友分別指出，俄國大有可能在周三發動攻擊，指烏克蘭必須提防俄國在獨立日展開的「噁心」挑釁行動，強調如當日被俄軍襲擊，烏方將強烈反擊，而且力度將不斷加強。【下一頁】

【08:56】美國匿名官員透露，將向烏克蘭提供約30億美元（約233.4億港元）軍事援助。官員指新軍援不會包含新武器，將集中提供更多彈藥及戰略阻嚇武器如防衛系統等。

【04:18】IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，正積極聯絡有關人士及機構，如協商順利代表團或在未來數日內到訪扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠。

【03:09】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）宣布，準備在2023年向烏克蘭提供超過5億歐元（約39.02億港元）軍事援助。政府發言人表示，此舉可助烏軍持續邁向現代化。

【本港時間8月23日】

【08:43】烏克蘭鄰近扎波羅熱核電廠區域再度遇襲，造成4人受傷。

【04:50】美國拒絕烏克蘭提出全面禁止向俄羅斯人發簽證的要求，稱華府不想關閉俄羅斯持不同政見者和其他人權容易受侵犯者的避難途徑，強調在俄羅斯政府行動及和俄羅斯人民之間劃清界限很重要。

【本港時間8月22日】

【10:58】扎波羅熱鄰近城市尼科波爾（Nikopol）周末遇襲，當地政府官員列玆尼琴科（Valentyn Reznichenko）於社交平台Telegram透露，尼科波爾一夜間分別遭5次襲擊。

南部港口城市敖德薩（Odesa）也遭到炮彈襲擊，俄軍被指一夜之間由黑海向當地發射5枚俄羅斯Kalibr巡航導彈。【下一頁】

【07:03】拜登（Joe Biden）﹑約翰遜（Boris Johnson）﹑馬克龍（Emmanuel Macron）及朔爾茨（Olaf Scholz）通電後表示，一致促請扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍的軍事行動保持克制，亦重申支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

4國領袖亦讚揚俄羅斯早前的決定，允許國際原子能機構代表團訪問核電廠。

【02:31】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，俄軍5艘可搭載巡航導彈的艦隻及潛艇已出黑海，亦有在白俄羅斯部署防空系統，警告俄軍可能在周三（24日）發射導彈襲擊烏克蘭。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明