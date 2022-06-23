【烏克蘭戰爭】澤連斯基望成歐盟候選國 G7料宣布增對俄措施（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第120日。歐盟將於當地時間周四（23日）起舉行連續兩日峰會，烏克蘭總統澤連斯基期待烏克蘭獲歐盟候選成員國資格。美國高層官員透露，下周舉行七國集團（G7）峰會上，將會宣布新一輪向俄羅斯施壓的措施。英國情報部門估計，因為俄羅斯資源嚴重不足，俄軍將放緩對烏克蘭的攻勢。

【本港時間6月23日】

【10:16】美國高層官員表示，G7領袖峰會將宣布增加針對俄羅斯的措施，為進一步向俄國施壓，令莫斯科政府停止對烏克蘭的戰爭。

【05:41】英國首相約翰遜（Boris Johnson）引述情報指出，估計俄軍對烏克蘭的攻勢會在未來數月減弱，因為俄軍資源嚴重短缺。

【00:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）相信，歐盟今日開始的峰會中，烏克蘭將獲全體27成員國支持，成為候選成員國。

【本港時間6月22日】

【18:53】法國歐洲部長博納（Clement Beaune）受訪時重申，烏克蘭申請加入歐盟不會獲得優待，表明俄烏戰爭需先完結，烏克蘭後需重建及符合民主與經濟要求，過程需要花費一定時間。

【18:22】英國內政部發言人回應俄OSCE代表團申請簽證被拒事件，指現時並無對俄羅斯民眾申請英國長期簽證設限，強調政府現時優先處理烏克蘭民眾申請，而學生﹑工作及家庭簽證等處理需要更長時間。

【16:07】俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會副會長Vladimir Dzhabarov表示，參與下一輪歐洲安全與合作組織（OSCE）會議的俄羅斯代表團成員申請英國簽證被拒絕。

【10:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二晚（21日）發表演說，承認烏東情勢相當困難，陷入膠著狀態，俄軍在當地戰事佔有優勢。【下一頁】

【01:09】烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區領袖蓋達伊（Serhiy Gaidai）確認，當地數個位於北頓涅茨克及利西昌斯克（Lysychansk）據點被俄軍佔領。

【本港時間6月21日】

【19:06】俄羅斯通信監管機構指，英媒《電訊報》散播有關俄軍在烏克蘭特別軍事行動的不實信息，在俄封鎖《電訊報》的網站。

【18:30】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他不排除在烏克蘭被捕的美國人可能面臨死刑。

【15:15】立陶宛禁俄飛地運貨過境 加里寧格勒人搶購物資【下一頁】

【09:20】烏軍指控俄軍發動導彈襲擊，摧毀敖德薩一個糧食倉庫，但無平民受傷。

【02:07】烏克蘭政府透露俄羅斯 下令軍隊周日前抵達盧甘斯克邊境， 集結大部分兵力準備再攻烏克蘭東部城市西頓涅茨克。

【本港時間6月20日】

【16:53】德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，將會支援波蘭及羅馬尼亞利用火車，把數以百萬噸被積壓的烏克蘭糧食，強調需要現代化鐵路及合適的貨櫃車箱。但她表明，不可能運出全數被積壓的烏克蘭糧食。

【10:14】盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai指出，烏軍仍固守頓巴斯地區東部（Donbas），稱俄軍正嘗試控制盧甘斯克全境。

【07:53】烏克蘭國會通過兩條法案，同意收緊俄羅斯音樂及書籍的發行及出版限制，被指是進一步實施「去俄羅斯化」行動。【下一頁】

【03:55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，估計俄羅斯本周會加強敵對行動，亦可能攻擊另一個歐洲國家。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明