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【烏克蘭戰爭】澤連斯基料電網續成轟炸目標 俄軍或撤出核電廠（不斷更新）

環球社會熱點 11:15 2022/11/28

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第278日。烏克蘭總統澤連斯基提醒民眾及軍隊，俄羅斯的襲擊將持續出現，呼籲各界做好準備。烏克蘭方面亦指出，有跡象顯示俄軍正打算撤出扎波羅熱核電廠。

【本港時間11月28日】

【11:10】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指俄軍將繼續利用導彈襲擊烏克蘭，呼籲民眾及烏軍做好準備，防範供電網遇襲及帶來的影響。首都基輔的電力﹑暖氣及食水供應恢復接近完成，但由於用電需求大，當地仍不時需要暫時停電。

【00:43】烏克蘭國家核能公司Energoatom主席Petro Kotin表示，有跡象指俄軍似乎正準備撤離扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，指俄方不斷製造輿論合理化撤離。

【本港時間11月27日】

【14:55】澤連斯基與多國盟友召開會議後，宣布將與超過20個國家及歐盟聯手，出口1.5億美元糧食（約11.7億）至包括埃塞俄比亞﹑蘇丹﹑南蘇丹及也門等多個急需糧食援助的國家。【下一頁】

【01:53】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，希望俄羅斯海運石油的價格可限制在每桶30至40美元，低於七國集團（G7）提議水平。

【本港時間11月26日】

【17:34】英國國防部最新俄烏戰爭情報報告指出，俄軍遠程導彈庫存開始見底，可能用上以往裝有核彈頭的巡航導彈，在拆卸核彈頭後再發動攻擊。

【10:59】普京（Vladimir Putin）在首都莫斯科市郊，與一群參與烏克蘭戰爭的士兵母親會晤，表示政府全體領導層包括他本人在內，對一眾母親的痛苦「感同身受」。【下一頁】

【02:16】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍早前大規模襲擊烏克蘭供電網後，仍有超過600萬戶家庭受斷電影響，但指受影響家庭數量已減少一半。

【01:27】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟準備向烏克蘭加強能源援助，幫助當地維持電力及暖氣供應。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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