【烏克蘭戰爭】澤連斯基料俄再襲歐洲一國 烏進一步「去俄化」（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第116日。烏克蘭總統澤連斯基預料，俄羅斯本周會加強對烏克蘭攻勢，亦可能攻擊其他歐洲國家。烏克蘭為進一步實施「去俄羅斯化」，限制俄羅斯書籍及音樂。烏克蘭官員表示，仍然在烏東頓巴斯地區維持防守，稱俄軍嘗試控制盧甘斯克全境。

【本港時間6月20日】

【10:14】盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai指出，烏軍仍固守頓巴斯地區東部（Donbas），稱俄軍正嘗試控制盧甘斯克全境。

【07:53】烏克蘭國會通過兩條法案，同意收緊俄羅斯音樂及書籍的發行及出版限制，被指是進一步實施「去俄羅斯化」行動。

【03:55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，估計俄羅斯本周會加強敵對行動，亦可能攻擊另一個歐洲國家。

【本港時間6月19日】

【16:56】烏克蘭國會議員 Ivanna Klympush-Tsintzadze批評，德國未有向烏克蘭提供重型武器構成大錯，呼籲歐盟提供人道主義援助和武器。

【06:39】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）預計，俄烏戰爭或會持續數年時間，更表示西方國家向烏軍提供最先進武器，將增加頓巴斯地區擺脫俄軍控制並且解放的機會。

【05:44】親俄的「頓涅茨克人民共和國」武裝部隊指烏軍炮轟頓涅茨克市（Donetsk），導致5名平民喪生及12名平民受傷。

【本港時間6月18日】

【17:00】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱波蘭一直希望佔領烏克蘭西部，並形容，白俄被波蘭保衛是危險的發展。他指，烏人將尋求俄羅斯及白俄協助保持領土完整，白俄軍隊需在西部及東部保持警惕。

【16:00】立陶宛通知俄羅斯外飛地（exclave，與本國分離的領地）加里寧格勒（Kaliningrad），受西方制裁措施影響，將限制起透過鐵路進出口貨物。加里寧格勒政府指，措施將影響透過立陶宛進出俄羅斯的4至5成產品，包括水泥等。

【15:00】歐洲核子研究組職（CERN）宣布，將在2024年，停止和俄羅斯及白俄羅斯的一切合作。

【14:00】法國天然氣網絡營運商GRTga表示，周三（15日）起已未通過德國獲得任何俄羅斯天然氣。意大利國家能源公司Eni亦表示，俄羅斯已連續3日，將天然氣供應量減半。

【11:00】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）指，和普京直接對話以結束戰爭是必須，自己和馬克龍將繼續採取行動。

【10:00】美國據報暫停向烏克蘭出售4輛大型先進「灰鷹」無人機計畫，憂慮機上雷達及監視設備落入俄羅斯手中。

【09:00】挪威宣布加入歐盟第六輪對俄制裁，禁止俄羅斯通過海路向挪威出口原油及石油產品，前者過渡期至今年12月5日，後者過渡期則至2023年2月5日。

【08:00】英國首相約翰遜（Boris Johnson）再度外訪烏克蘭首都基輔，和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。【下一頁】

【07:30】普京指由於歐盟並非軍事組織，故俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟，但認為烏克蘭將淪為半殖民地。

【07:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批評西方國家，為實現地緣政治幻想蓄意破壞國際基礎，單極世界秩序的時代已經結束，稱俄方不會干涉烏克蘭糧食出口。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明